Frosinone, imprenditore arrestato: aggravata la misura cautelare per le violazioni del divieto di avvicinamento

Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato di Frosinone ha dato esecuzione a una custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore residente nell’hinterland del capoluogo ciociaro. L’uomo era già sottoposto a provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Frosinone a seguito di una serie di comportamenti ritenuti incompatibili con la permanenza in libertà.

Arrestato imprenditore frusinate, l’ex moglie parte offesa nella vicenda

Inizialmente, l’indagato era stato destinatario della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex moglie, parte offesa nella vicenda. A tali misure era stato associato l’utilizzo del braccialetto elettronico, dispositivo di sorveglianza che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente la posizione della persona sottoposta a restrizione.

Le violazioni delle misure precedenti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe più volte disatteso le prescrizioni imposte, rendendosi irreperibile e sottraendosi ai controlli della Polizia. La condotta reiterata ha determinato un innalzamento del livello di rischio per la persona offesa, inducendo l'autorità giudiziaria a valutare un aggravamento della misura cautelare.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal divieto di avvicinamento, unita alla mancata osservanza del monitoraggio elettronico, ha portato i magistrati ad autorizzare la custodia in carcere, misura più restrittiva e volta a garantire in maniera più efficace la sicurezza della vittima.

La tutela della parte offesa

La decisione del Tribunale di Frosinone è maturata nell’ottica di una maggiore tutela nei confronti dell’ex moglie dell’imprenditore, che, secondo quanto riferito, avrebbe subito maltrattamenti protratti per anni. La donna, già al centro di una procedura di protezione, rappresenta la parte offesa nei procedimenti avviati a carico dell’uomo.

L’intervento della Squadra Mobile di Frosinone, incaricata dell’esecuzione della misura, ha così portato al trasferimento dell’imprenditore presso la Casa Circondariale di Frosinone, struttura penitenziaria nella quale dovrà permanere in attesa delle determinazioni successive dell’autorità giudiziaria.

Presunzione di innocenza e iter giudiziario

È importante sottolineare che, allo stato attuale, l’uomo è da considerarsi indiziato di reato. La custodia cautelare non rappresenta una condanna ma una misura preventiva adottata per esigenze di tutela e di giustizia. Solo un processo potrà stabilire in via definitiva la sua eventuale colpevolezza.

Il principio costituzionale della presunzione di innocenza garantisce infatti che ogni persona sottoposta a procedimento penale sia considerata non colpevole fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. L'indagato potrà quindi far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune, con l'assistenza dei suoi legali, nell'ambito del procedimento che si svolgerà davanti al Tribunale competente.

Un caso emblematico per la gestione delle misure cautelari

L’episodio evidenzia come il sistema giudiziario preveda un meccanismo progressivo di misure cautelari, calibrate in base alla condotta dell’indagato. Dall’allontanamento dall’abitazione e dal divieto di avvicinamento, si può giungere all’adozione di strumenti di controllo elettronico e, in caso di reiterate violazioni, alla custodia in carcere.

La funzione di tali misure è duplice: da un lato proteggere la persona offesa, dall’altro evitare il rischio di condotte che possano compromettere l’ordine pubblico o l’efficacia delle indagini. Nel caso specifico, le ripetute violazioni hanno reso necessario l’intervento più incisivo.