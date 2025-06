Frosinone, in arrivo i nuovi bus elettrici per un trasporto pubblico più pulito e inclusivo

Un cambio di passo nel TPL

Il volto del Trasporto pubblico locale di Frosinone si appresta a cambiare radicalmente. L’annuncio dell’arrivo dei nuovi autobus elettrici non è solo una notizia infrastrutturale: è il segno di una transizione pianificata, ponderata e perfettamente incardinata nella più ampia strategia di sostenibilità ambientale, economica e sociale che l’amministrazione Mastrangeli sta portando avanti. Un passaggio epocale che va ben oltre la sostituzione dei mezzi: tocca il modello di città, il modo in cui i cittadini si muovono, respirano e vivono i propri spazi urbani.

A rendere possibile questo passo avanti è la rimodulazione del quadro tecnico-economico predisposta dall’amministrazione, che ha incluso l’acquisto dei nuovi mezzi a zero emissioni e la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche di supporto. Il tutto si inserisce in un contesto strategico ben definito: l’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), uno degli strumenti principali con cui le città italiane stanno rispondendo agli obiettivi fissati dal PNRR e dalle direttive europee sul clima.

Trasporto pubblico del futuro

Frosinone è una città che, come molte realtà italiane, ha un altissimo tasso di motorizzazione privata. Storicamente, le esigenze di spostamento sono state soddisfatte principalmente con l'utilizzo dell'auto, complici anche le caratteristiche orografiche del territorio che non facilitano la diffusione capillare del trasporto pubblico. Ma proprio questa criticità, oggi, diventa leva per una trasformazione: riorganizzare l'offerta di mobilità significa garantire un'alternativa concreta e sostenibile a chi, nel prossimo futuro, si troverà limitato nell'uso dei veicoli a combustione interna.

Il passaggio dai mezzi diesel a quelli a metano, prima, e ora a quelli elettrici, rappresenta una traiettoria coerente e progressiva verso un modello di mobilità più rispettoso dell'ambiente. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha sottolineato come la transizione non sia solo una risposta normativa, ma anche una presa in carico delle esigenze reali dei cittadini: "La mobilità è un diritto – ha affermato – e deve essere accessibile, inclusiva e non penalizzante per nessuno".

Investimento da 16 milioni

Il piano è sostenuto da un investimento di 16 milioni di euro, finanziato tramite il Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Un capitale importante, che non verrà destinato unicamente all'acquisto dei mezzi ma che servirà anche a completare i 10 interventi previsti dalla Strategia Territoriale. Tra questi, lo sviluppo di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli, la digitalizzazione dei servizi e il miglioramento delle interconnessioni tra centro e periferia.

Un ruolo cruciale in questo processo è ricoperto da Consip, la centrale nazionale di acquisto che consente alle amministrazioni pubbliche di accedere a forniture omogenee e di qualità, attraverso accordi quadro che garantiscono trasparenza e risparmio. La scelta di affidarsi a questa piattaforma dimostra una volontà chiara: massimizzare l'efficienza dell'intervento evitando sprechi e lungaggini burocratiche.

Mobilità elettrica: vantaggi

Il beneficio più immediato dell’arrivo dei nuovi autobus elettrici sarà la drastica riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinamento acustico. Il vicesindaco e assessore alla mobilità Antonio Scaccia ha parlato apertamente di un “viaggio verso un futuro più pulito e silenzioso”, evidenziando come ogni singolo autobus elettrico abbia un impatto concreto sulla qualità della vita. L’aria più respirabile, il silenzio nei quartieri, la maggiore affidabilità dei servizi: sono tutti elementi che migliorano la quotidianità in modo tangibile.

Ma c’è un aspetto meno visibile e altrettanto decisivo: la trasformazione culturale. Un’amministrazione che investe in un modello di mobilità integrata sta lanciando un messaggio preciso. Sta dicendo che è possibile vivere la città in modo diverso, più consapevole, più rispettoso del bene comune. La transizione non è solo tecnologica, ma anche valoriale.

Una città che cambia

Il progetto di elettrificazione del trasporto pubblico non è un intervento isolato, ma il tassello di una strategia più ampia. È collegato a una visione di sviluppo urbano che mette al centro la persona, come ha ricordato il primo cittadino. La sostenibilità, in questo contesto, non è un concetto astratto o di moda, ma una risposta concreta a problemi reali: la salute pubblica, l’accessibilità ai servizi, la riduzione del divario tra centro e periferie, la vivibilità degli spazi pubblici.

Le città moderne si misurano anche – e sempre più – sulla qualità del loro trasporto pubblico. Frosinone ha scelto di investire, di non restare ferma, e di affrontare il futuro con pragmatismo. L’arrivo dei bus elettrici segna l’inizio di una nuova stagione per la città, fatta di innovazione, responsabilità e coraggio amministrativo.

Foto dal sito di “Odissea Quotidiana”, blog del Trasporto pubblico di Roma e Lazio.

© Riproduzione riservata