Frosinone, incidente mortale sulla Monti Lepini: scontro frontale, muore 78enne romano

Un sabato pomeriggio di traffico ordinario si è trasformato in tragedia sulla Regionale 156 “dei Monti Lepini”, nel tratto all’altezza del chilometro 12 che collega la periferia di Frosinone con Giuliano di Roma: un impatto frontale ha causato la morte di Domenico Attinà, 78 anni, residente a Roma, e il ferimento di altre due persone. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi.

Incidente mortale sulla Monti Lepini: cosa è successo al km 12

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, una Peugeot condotta da un giovane di 25 anni, residente ad Amaseno, si è scontrata frontalmente con una Renault sulla quale viaggiava il pensionato romano. L'urto è stato violentissimo e per l'uomo di 78 anni non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo, nonostante l'arrivo rapido dei soccorsi.

La dinamica esatta resta al vaglio degli investigatori, ma l’attenzione degli accertamenti si concentra su una possibile manovra azzardata: i militari stanno verificando se la Peugeot fosse impegnata in un sorpasso al momento dell’impatto, elemento che potrebbe chiarire responsabilità e sequenza dei fatti.

Incidente mortale sulla Monti Lepini: i feriti e i soccorsi del 118

Nel sinistro è rimasto ferito anche un automobilista di 53 anni, residente ad Arce. Le sue condizioni sono state giudicate serie dai medici intervenuti, tanto da rendere necessario il trasferimento in elicottero al San Camillo di Roma. I sanitari, secondo quanto riferito nelle prime ore, hanno escluso che la sua vita sia in pericolo.

Il 25enne alla guida della Peugeot, invece, è stato trasportato e ricoverato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Anche per lui sono in corso valutazioni cliniche e accertamenti, mentre i carabinieri completano la raccolta di testimonianze e riscontri utili.

Incidente mortale sulla Monti Lepini: strada chiusa, traffico bloccato e poi riapertura

Dopo lo scontro, la Regionale 156 è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la messa in sicurezza del tratto interessato. L'interruzione ha creato disagi significativi, con rallentamenti e blocchi nei collegamenti verso Frosinone e Giuliano di Roma, fino al ripristino della viabilità nelle ore successive.

Sul posto, oltre al personale sanitario, hanno operato i carabinieri con i mezzi necessari per delimitare l’area e ricostruire l’accaduto: misurazioni, posizione dei veicoli, segni sull’asfalto e ogni dettaglio utile a capire come si sia arrivati allo schianto.

Incidente mortale sulla Monti Lepini: indagini dei carabinieri e ipotesi sorpasso

Il punto centrale delle indagini riguarda le condizioni che hanno portato all’impatto frontale: visuale, velocità compatibile con il tratto, eventuale presenza di altri veicoli e soprattutto la possibile manovra di sorpasso, al momento indicata come elemento da verificare. In questi casi, spiegano fonti investigative, risultano decisivi sia i rilievi sia le eventuali testimonianze di chi ha assistito o è transitato subito dopo.