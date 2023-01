Frosinone, insediamento ufficiale per Luca Di Stefano: il presidente più giovane d’Italia

Insediamento ufficiale per Luca Di Stefano, il Presidente più giovane d’Italia. Il sindaco di Sora del Pd, dopo il giuramento di fedeltà alla Costituzione Italiana, ha reso note le linee guida del suo governo della Provincia di Frosinone. Luca Di Stefano è infatti il 37° presidente della provincia di Frosinone, eletto a dicembre 2022.

I cardini del programma sono edilizia scolastica, ambiente, manutenzione stradale. Ma anche la partecipazione dei Comuni per attuare le iniziative per lo sviluppo territoriale, grazie soprattutto alle risorse previste dal PNRR. Questi i contenuti principali delle linee programmatiche che Luca Di Stefano ha illustrato dopo il giuramento per il suo insediamento ufficiale a Palazzo Jacobucci.

“Con grande emozione e grande responsabilità questa mattina ho presieduto il primo consiglio provinciale. Un ringraziamento particolare a tutti i sindaci e ai consiglieri comunali che hanno creduto in questo progetto. Ora testa bassa e lavorare” ha affermato in chiusura dell’evento istituzionale.

