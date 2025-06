Frosinone, la nuova Piazza dello Scalo è pronta: sarà vietato giocare con la palla

Con l’avvicinarsi dell’inaugurazione della rinnovata Piazza dello Scalo, in programma il prossimo 7 giugno, a Frosinone arriva anche un’ordinanza che impone nuovi limiti all’uso dello spazio pubblico. Da oggi, infatti, è ufficialmente vietato praticare giochi con la palla – tra cui calcio, tennis, padel, rugby e cricket – all’interno della nuova area urbana in zona stazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nuova Piazza dello Scalo, perchè la nuova ordinanza

Il provvedimento è stato pubblicato in queste ore e specifica che l’infrazione sarà punita con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. La misura, precisa l’ordinanza, è finalizzata a tutelare la fruizione sicura e ordinata dello spazio da parte di tutta la cittadinanza, soprattutto alla luce dei prossimi eventi musicali in programma nel mese di giugno.

Il nuovo volto della Piazza dello Scalo segna un passo importante nella riqualificazione urbana dell'area, a ridosso della stazione ferroviaria. Un progetto che punta a trasformare un'area finora sottoutilizzata in un luogo di aggregazione culturale e sociale, grazie anche a un calendario di eventi musicali che accompagnerà le serate dei cittadini nei weekend di giugno.

Proprio questa vocazione ha spinto l'amministrazione comunale a definire regole chiare sull'uso dello spazio. L'intenzione, fanno sapere fonti municipali, è quella di prevenire comportamenti potenzialmente dannosi per l'arredo urbano e per l'incolumità delle persone presenti, evitando che la piazza si trasformi in un campo da gioco improvvisato.

Nuova Piazza dello Scalo, la Polizia vigilerà l’osservanza dell’ordinanza

Quella relativa al divieto di giochi con la palla è la seconda ordinanza che interessa la zona dello Scalo in pochi giorni. La precedente, emanata nei giorni scorsi, aveva riguardato la lotta al degrado urbano e la tutela della quiete pubblica, con particolare attenzione al rispetto degli orari di apertura dei locali e alla pulizia degli spazi comuni.

In questo contesto, il divieto di praticare sport con la palla si inserisce come ulteriore tassello di una strategia più ampia che punta a ridefinire l’identità del quartiere: da zona di passaggio e confusione a spazio condiviso e curato, adatto alla socialità e agli eventi pubblici.

La Polizia Locale sarà incaricata di vigilare sull’osservanza dell’ordinanza. Chi verrà sorpreso a giocare con la palla all’interno della piazza potrà incorrere in sanzioni pecuniarie che, in caso di recidiva o condotte particolarmente lesive, potranno raggiungere i 500 euro.

Si tratta, spiegano fonti vicine all’amministrazione, di una misura non punitiva ma preventiva, che punta a garantire una pacifica convivenza tra diverse fasce d’età e a salvaguardare uno spazio pubblico appena restituito alla città, ancora prima che venga inaugurato ufficialmente.

