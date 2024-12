Frosinone, lavori per Piazza dello Scalo: sarà più moderna e funzionale

La storica Piazza dello Scalo, cuore della zona intorno alla stazione ferroviaria, si prepara a vivere un cambiamento radicale. Dopo anni di attese e promesse, il Comune di Frosinone, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha dato ufficialmente il via a un progetto di riqualificazione che trasformerà completamente l’area, ponendola al centro di una visione urbana moderna e inclusiva.

Sindaco Mastrangeli: “Un sogno che si realizza”

La piazza, tristemente nota per episodi di cronaca nera, è stata spesso al centro di aggressioni, liti e interventi delle forze dell’ordine. Il degrado sociale e urbanistico avevano trasformato l’area in un luogo di marginalità, lontano dall’immagine di una città accogliente e dinamica. Con il nuovo progetto, Piazza dello Scalo diventerà un simbolo di rinascita per Frosinone, segnando una svolta nella vivibilità e nella sicurezza del quartiere.

Ad annunciare il piano di intervento è stato il sindaco Riccardo Mastrangeli, che ha condiviso un video sui social per illustrare la portata e l’impatto della trasformazione: “Un sogno che si realizza per tutti noi cittadini”, ha dichiarato con entusiasmo.

I lavori di riqualificazione inizieranno ufficialmente il 9 dicembre. In una prima fase, che durerà fino all’8 gennaio 2025, la viabilità attuale sarà mantenuta per ridurre al minimo i disagi. Successivamente, l’area della piazza sarà completamente chiusa per consentire l’apertura del cantiere e l’avvio delle opere più complesse.

Nuova piazza, aree verdi e più spazi pedonali

Il progetto prevede la costruzione di una nuova piazza, moderna e funzionale, che sarà il punto di riferimento per la comunità. La nuova area urbana sarà un mix di estetica contemporanea e praticità, capace di soddisfare le esigenze dei cittadini e migliorare la qualità della vita.

Una delle caratteristiche più innovative del progetto è l’integrazione della piazzetta del sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia, che diventerà parte di un’unica grande area urbana. Questa fusione tra luoghi di culto, spazi pubblici e infrastrutture rappresenta un modello di sviluppo urbano all’avanguardia, pensato per favorire l’incontro tra tradizione e modernità.

La nuova piazza sarà dotata di spazi pedonali ampliati, aree verdi e soluzioni architettoniche innovative, capaci di ridare dignità e centralità alla zona dello Scalo. Non solo un luogo di passaggio, ma un vero cuore pulsante per l’intera città, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità.