Frosinone: padre arrestato a Sora per abusi sul figlio. Lui: “E’ un complotto della mia ex moglie”

A Sora, situata in provincia di Frosinone, una vicenda agghiacciante arriva al nostro giornale. Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente del proprio figlio adolescente. La storia è emersa dopo che il giovane, sopraffatto da mesi di silenzio doloroso, si è deciso a confidarsi con la madre. Quest’ultima ha immediatamente sporto denuncia alle autorità competenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un legame familiare complesso a Sora

Il ragazzo, uno studente di 17 anni, aveva lentamente iniziato ad allontanarsi dai suoi amici e a chiudersi in un preoccupante isolamento. Le tensioni familiari non hanno certo aiutato: i genitori si erano separati e le relazioni tra loro e il figlio erano tutt’altro che serene. Dopo la separazione, il padre aveva tentato di riallacciare i rapporti prendendo in affitto un appartamento a Capistrello per poter vedere il figlio più frequentemente. Tuttavia, quegli incontri sono presto degenerati in abusi che hanno lasciato segni indelebili sul giovane. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le conseguenze psicologiche

Gli effetti delle violenze subite si sono manifestati anche nei comportamenti del ragazzo. Una volta socievole e ben integrato nella sua cerchia di coetanei, è caduto in una spirale depressiva che l’ha portato ad isolarsi ulteriormente. Il cambiamento è stato notato dalla madre, che con pazienza è riuscita a farlo aprire e raccontare gli eventi traumatici vissuti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento delle autorità

Il racconto del giovane ha trovato conferma presso gli investigatori e la Procura locale. Supportato da una psicologa durante le audizioni ufficiali, il ragazzo ha spiegato nel dettaglio le violenze subite dal padre. Al contrario, l’uomo ha negato ogni accusa davanti agli inquirenti sostenendo che dietro tutto ci sarebbe una macchinazione orchestrata dall’ex moglie per vendetta personale. Tuttavia, le autorità giudiziarie non hanno ritenuto credibile questa versione dei fatti e hanno proceduto all’arresto del cinquantenne.

Abusi sul figlio a Sora

Questo episodio ha destato un forte impatto emotivo e non solo sulla famiglia direttamente coinvolta. A Sora si respira un’atmosfera d’incredulità mista a rabbia e dolore per quanto accaduto. Le indagini continuano per assicurare giustizia al giovane vittima delle violenze e chiarire ogni possibile sfumatura della triste vicenda.