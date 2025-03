Frosinone, preso il boss degli scippi che rubava sporgendosi dal finestrino dell’auto

Serata movimentata quella di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) della Polizia di Stato hanno individuato e arrestato un quarantenne frusinate, oggetto di un ordine di esecuzione pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Frosinone.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, vanta diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. In particolare, era stato segnalato più volte come autore di numerosi scippi compiuti con un modus operandi ben definito: avvicinava le vittime a bordo della propria auto, sporgendosi dal finestrino per afferrare e sottrarre la borsa, spesso provocando cadute e lesioni alle donne prese di mira.

L’arresto

Stando a quanto riportato dalla Polizia, il blitz è scattato nell’ambito della costante attività di pattugliamento e di prevenzione sul territorio: gli agenti, impegnati nei normali controlli serali, hanno riconosciuto il soggetto mentre si trovava in un’area centrale del capoluogo. Dopo le opportune verifiche, è emerso che a suo carico pendeva un Ordine di esecuzione pena per reati gravi come omicidio colposo, rapina, furto e lesioni.

Il trasferimento in carcere

Una volta concluse le formalità di rito, il quarantenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove sconterà una pena complessiva di 5 anni e 2 mesi. La misura detentiva mette così fine a una serie di episodi che avevano suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, soprattutto tra le donne, vittime privilegiate dei suoi blitz.

Un segnale per la sicurezza del territorio

Le autorità sottolineano l’importanza della collaborazione tra gli uffici investigativi e il controllo capillare del territorio messo in atto dalla Polizia di Stato, che ha consentito di rintracciare l’uomo. L’operazione, infatti, rappresenta un segnale di vicinanza e tutela delle istituzioni nei confronti dei cittadini.

I residenti della zona avevano più volte denunciato casi di scippi e rapine, descrivendo dinamiche molto simili, riconducibili a un’unica mano. L’episodio di ieri conferma quanto sia cruciale per la sicurezza pubblica proseguire con i controlli costanti e incentivare le segnalazioni dei cittadini, vera e propria “antenna” sul territorio.

“La cattura del latitante,” commentano fonti investigative, “era prioritaria per ristabilire un clima di serenità nella città di Frosinone, troppo spesso turbata da episodi di microcriminalità. Ora la giustizia potrà fare il suo corso.”

© Riproduzione riservata