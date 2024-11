Frosinone, procede il processo di riqualificazione della stazione

Dovrebbe essere pronta per il 2027, nel dettaglio tutti gli interventi. Mastrangeli: “Centro moderno e funzionale per l’assetto urbano”

La città di Frosinone continua a scrivere un nuovo capitolo nel suo processo di modernizzazione urbana con i lavori di riqualificazione e ampliamento della stazione ferroviaria. Un progetto ambizioso che prevede investimenti ingenti e un piano articolato, volto a trasformare lo scalo in un polo centrale per la mobilità e un punto di aggregazione cittadina, ponendo grande attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità.

Riqualificazione, previsti vari step

I lavori, avviati a maggio scorso, seguono un cronoprogramma serrato e sono già entrati nel vivo, con le opere propedeutiche completate per consentire il dislocamento temporaneo dei servizi principali della stazione. Come spiegato nel recente incontro che ha visto la partecipazione del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, insieme ai rappresentanti di RFI e dell’amministrazione comunale, si prospettano notevoli cambiamenti per l’intera area.

L’intervento di riqualificazione si svolgerà in diverse fasi. Attualmente, l’area ex scalo su Piazzale Kambo è stata adibita a sede temporanea per i servizi essenziali, come la sala d’attesa, la biglietteria, la Polfer e il bar, assicurando che l’operatività della stazione continui senza interruzioni durante i lavori. Questo primo passo è cruciale per preparare l’avvio degli interventi più complessi, previsti entro la fine dell’anno.

Il fabbricato viaggiatori sarà completamente rinnovato. Le due aree laterali esistenti, destinate a ospitare locali tecnici e servizi per i viaggiatori, subiranno un restyling delle facciate e importanti modifiche interne per una migliore funzionalità. Tuttavia, la parte centrale della struttura subirà una ricostruzione totale: sarà realizzato un nuovo atrio moderno, coperto da una struttura leggera in alluminio e vetro, progettata per massimizzare la luce naturale e creare un collegamento armonioso con l’ambiente esterno.

Sarà una stazione sostenibile

Uno degli elementi più innovativi sarà il sovrappasso pedonale. Questa struttura reticolare di circa 57 metri sarà dotata di pannelli fotovoltaici, contribuendo così a soddisfare parte del fabbisogno energetico della stazione. Il sovrappasso collegherà il fronte principale della stazione con il lato Via Pergolesi, offrendo un percorso moderno e funzionale, attrezzato con ascensori e scale per garantire accessibilità completa.

A lavori ultimati, la stazione ferroviaria di Frosinone sarà completamente accessibile, rispettando i più elevati standard di sostenibilità. L’intera area sarà ripensata per offrire spazi più sicuri e fruibili, con un occhio di riguardo per le persone a mobilità ridotta. Il progetto complessivo, dal valore di circa 20 milioni di euro, include anche l’implementazione di nuove dotazioni tecnologiche per migliorare l’esperienza degli utenti.

Il secondo fronte della stazione, che si affaccia su Via Pergolesi, sarà dotato di una moderna struttura in alluminio e vetro, sviluppata su due livelli e integrata con il parcheggio di scambio intermodale già esistente. L’intervento garantirà una sinergia tra la stazione e la rete urbana, rendendo più agevole il passaggio tra i vari mezzi di trasporto.

In programma anche la riqualificazione delle periferie

Parallelamente ai lavori della stazione, l’amministrazione comunale, con il sostegno della precedente giunta Ottaviani, sta portando avanti un piano di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Questo programma, finanziato con circa 18 milioni di euro, prevede importanti interventi nell’area circostante lo scalo ferroviario, con un focus su Piazzale Kambo, che sarà completamente pedonalizzato.

La nuova piazza sarà dotata di aree verdi, arredi urbani moderni e un sistema di retroilluminazione da terra per un’atmosfera suggestiva anche nelle ore serali. Non solo: il progetto include anche la realizzazione di una scuola materna, il completamento di un edificio polivalente su Corso Lazio, la riqualificazione delle aree verdi pubbliche e un potenziamento della mobilità sostenibile, con nuove piste ciclabili e spazi dedicati.

“L’amministrazione considera il quartiere dello Scalo un elemento strategico per il futuro di Frosinone”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli. “Con un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, puntiamo a trasformare questa zona in un centro moderno e funzionale, migliorando non solo la stazione ma anche l’intero assetto urbano”. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza della sostenibilità, della sicurezza e della qualità dei servizi offerti, non solo per i pendolari ma per tutti i cittadini.