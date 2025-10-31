Frosinone, rissa in Largo Sant’Antonio: arresti e denunce, sospeso il bar per 20 giorni

Nel pomeriggio del 30 ottobre 2025, Largo Sant’Antonio, nella parte alta di Frosinone, è stata teatro di una violenta rissa nei pressi di un bar. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Frosinone, intervento della Polizia dopo una rissa davanti a un bar

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Provinciale, ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di procedere con due arresti e tre denunce.

L’episodio, avvenuto intorno alle ore 14:00, ha visto coinvolti cinque individui, alcuni dei quali armati di bastoni e di un coltello a serramanico. Il bilancio dell’intervento è stato pesante, sia sul piano penale che amministrativo.

Polizia di Stato e Polizia Provinciale per sedare la rissa

La segnalazione è giunta alla centrale operativa della Questura di Frosinone poco dopo l’inizio della colluttazione. Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recata immediatamente sul posto, dove gli agenti hanno trovato già presenti gli operatori della Polizia Provinciale, impegnati nel tentativo di sedare il confronto fisico tra i cinque soggetti coinvolti.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rissa sarebbe esplosa per motivi ancora in corso di accertamento, degenerando in pochi istanti in un violento scontro che ha richiesto l’intervento coordinato delle forze dell’ordine.

Bastoni e coltello a serramanico sequestrati dagli agenti

Durante le fasi concitate, due persone sono riuscite a dileguarsi, mentre gli altri tre partecipanti sono stati bloccati e identificati. Sul terreno sono stati rinvenuti alcuni bastoni e un coltello a serramanico, sequestrati come corpo del reato. Uno dei contendenti ha riportato ferite giudicate guaribili in quattro giorni, confermando la pericolosità della lite e la gravità delle condotte messe in atto.

Due arresti e tre denunce Chiusura per 20 giorni

Gli accertamenti immediati condotti dagli agenti hanno consentito di individuare i responsabili principali della rissa. Due soggetti, ritenuti autori materiali delle azioni più violente, sono stati tratti in arresto per rissa aggravata e condotti presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione della Procura della Repubblica.

Gli altri tre individui coinvolti, pur avendo preso parte all'episodio, sono stati denunciati in stato di libertà. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo di tutti i partecipanti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Le autorità giudiziarie, in stretto raccordo con la Questura, stanno valutando anche la possibilità di applicare ulteriori misure di prevenzione nei confronti degli indagati, a tutela della sicurezza pubblica e per prevenire nuovi episodi analoghi.

Sospensione della licenza del bar e provvedimenti del Questore

A seguito dei gravi fatti accaduti, il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto una serie di provvedimenti amministrativi mirati. In particolare, è stata sospesa per 20 giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande del bar teatro della rissa, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Si tratta di una misura che, come ricordano fonti della Questura, viene adottata nei casi in cui un esercizio pubblico diventi teatro di episodi di violenza o luogo di aggregazione per soggetti pericolosi per l'ordine pubblico.

Emessi tre fogli di via e due Daspo Willy per i soggetti coinvolti

Contestualmente, sono stati emessi tre fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone per i soggetti coinvolti e due provvedimenti di divieto di accesso ai locali pubblici, i cosiddetti “Daspo Willy”, introdotti per contrastare episodi di violenza legati alla movida e per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di ritrovo.

Le forze dell’ordine stanno inoltre procedendo a ulteriori accertamenti per valutare l’applicazione di altre misure a carico degli indagati ancora in fase di identificazione o denuncia.

Un segnale chiaro contro le risse e la violenza nei locali

Il caso di Largo Sant’Antonio si inserisce nel quadro di un’azione più ampia di prevenzione e controllo del territorio portata avanti dalla Questura di Frosinone e dalla Polizia Provinciale. L’obiettivo è contrastare con fermezza episodi di violenza che minano la sicurezza dei cittadini e compromettono la vivibilità degli spazi pubblici.

Negli ultimi mesi, sono stati intensificati i servizi di vigilanza nei pressi di bar e locali, soprattutto nelle zone più frequentate della città. Gli interventi non si limitano al fronte repressivo: comprendono anche controlli amministrativi sulle licenze e sulle condizioni di gestione degli esercizi pubblici.

L’applicazione dell’articolo 100 T.U.L.P.S., insieme all’uso mirato dei “Daspo Willy”, rappresenta una strategia ormai consolidata per dissuadere comportamenti violenti e responsabilizzare i titolari dei locali sul mantenimento dell’ordine all’interno e nelle immediate vicinanze delle loro attività.

Tolleranza zero per le risse nei locali

Il provvedimento della Questura e gli arresti eseguiti testimoniano la linea di tolleranza zero adottata nei confronti di episodi di violenza urbana. Il messaggio è chiaro: la sicurezza pubblica non può essere compromessa da comportamenti aggressivi o da luoghi che diventano punto di ritrovo per persone già note alle forze dell’ordine.

L’intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale, rapido ed efficace, ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare alla giustizia i responsabili. Ora spetta alla magistratura valutare le responsabilità penali e disporre le eventuali misure cautelari.