Frosinone Scalo, riapre sottopasso pedonale stazione: nuovo passo verso la riqualificazione

Da oggi, lunedì 22 settembre, i viaggiatori che utilizzano la stazione ferroviaria di Frosinone possono tornare a servirsi del sottopasso pedonale lato via Pergolesi. L’accesso era stato chiuso per consentire la prima fase dei lavori di riqualificazione del complesso ferroviario e la sua riapertura rappresenta un miglioramento concreto per la mobilità quotidiana.

Frosinone, stazione treni: riaperto sottopasso

Il collegamento permette di raggiungere direttamente l’area ferroviaria dal parcheggio ex-Frasca, restituendo agli utenti un’infrastruttura che facilita l’ingresso ai binari e contribuisce a rendere più fluido l’utilizzo del nodo di interscambio da entrambi i lati della stazione.

Le parole del sindaco Mastrangeli

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha sottolineato l’importanza della riapertura:

«Con il ripristino del sottopasso – ha spiegato – restituiamo ai cittadini un collegamento sicuro e diretto tra il parcheggio ex-Frasca e la stazione. È un passo avanti nel percorso di riqualificazione dell'intera area ferroviaria, che ha come obiettivo il potenziamento dei servizi di trasporto, non solo per i pendolari ma per tutti gli utenti della città».

Il primo cittadino ha ricordato che l'amministrazione aveva chiesto a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di dare priorità al completamento dell'opera, riducendo i tempi di chiusura del passaggio pedonale: da 36 mesi previsti inizialmente, l'interruzione si è limitata a 8 mesi.

Il progetto di riqualificazione

La riapertura del sottopasso si inserisce all'interno di un programma più ampio che riguarda non solo la stazione ma anche il quartiere dello Scalo. L'investimento complessivo, frutto della collaborazione tra Comune di Frosinone e RFI – gruppo FS – ammonta a circa 30 milioni di euro.

L’intervento mira a modernizzare l’area e a trasformarla in un punto di riferimento per i cittadini, con spazi rinnovati, maggiore sicurezza e servizi accessibili. Secondo l’amministrazione comunale, il nuovo concept della stazione ferroviaria dovrà diventare un vero e proprio luogo di aggregazione urbana, fruibile durante tutta la giornata e non soltanto nelle ore di maggiore transito ferroviario.

Un’area strategica per la città

Il sindaco Mastrangeli ha ribadito la centralità del quartiere dello Scalo nella visione urbanistica della città: «La stazione è un’area strategica e il progetto di riqualificazione va oltre il semplice miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria. Si tratta di un investimento nella modernizzazione del capoluogo, in un’ottica di sostenibilità e funzionalità».

Oltre a garantire maggiore accessibilità ai pendolari, il progetto prevede interventi per migliorare la vivibilità complessiva della zona, favorendo la mobilità sostenibile e la sicurezza dei percorsi.

Ringraziamenti e prospettive future

Nelle dichiarazioni ufficiali, il sindaco ha voluto ringraziare RFI per il rispetto dei tempi stabiliti e per la puntualità con cui sta portando avanti il cronoprogramma dei lavori. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla cittadinanza, in particolare ai pendolari che utilizzano la stazione per motivi di lavoro e di studio e che hanno affrontato in questi mesi i disagi inevitabili legati alla chiusura.

Il Comune, insieme a RFI, ha dichiarato di aver messo in campo tutte le misure necessarie per ridurre le criticità legate alla cantierizzazione. Con la riapertura del sottopasso, l’amministrazione considera chiuso un passaggio importante e guarda ora alle prossime fasi del progetto di riqualificazione, che interesseranno l’intero complesso ferroviario e le aree circostanti.

Un nodo ferroviario in evoluzione

La riapertura del sottopasso di via Pergolesi non è solo un atto tecnico ma un tassello nella trasformazione della stazione ferroviaria di Frosinone. Il nodo di interscambio, già centrale per i collegamenti ferroviari regionali e nazionali, si prepara così a diventare un’infrastruttura più moderna e funzionale, con ricadute positive sulla mobilità urbana e sull’immagine della città.