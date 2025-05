Frosinone. Sospensione idrica, martedì 20 maggio chiudono scuole, nidi e istituti superiori: 7 le strutture coinvolte

A Frosinone, martedì 20 maggio 2025, la giornata scolastica subirà uno stop improvviso ma programmato. Con un’ordinanza ufficiale, il Comune ha disposto la sospensione di tutte le attività educative e didattiche, dalle ore 8 alle 20, in una serie di istituti scolastici – pubblici e privati – a causa dell’interruzione dell’erogazione idrica. A comunicare la sospensione del servizio è stata Acea Ato 5, che ha annunciato lavori di manutenzione straordinaria sulla rete dell’acqua che serve alcune aree sensibili della città. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le strutture scolastiche interessate

Il provvedimento riguarda, nello specifico, il plesso dell’Istituto Tecnico Agrario “Angeloni” in via Armando Fabi, il Conservatorio “Licinio Refice” in via Michelangelo, e altri poli educativi di varia natura: dalla Scuola dell’Infanzia “Polledrara” in via Landolfi alla Scuola Primaria “Cavoni” in viale Madrid, fino ai nidi comunali e privati “Fantasia”, “I Pantoli” e “Tutti giù per terra”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le uniche strutture escluse dalla sospensione sono quelle dotate di un proprio impianto autonomo di approvvigionamento idrico, condizione che però, secondo quanto emerso, riguarda solo una minima parte degli edifici scolastici della città.

Manutenzione sulla rete idrica e l’intervento Acea

Secondo quanto comunicato dalla stessa Acea, il fermo del servizio idrico è legato a un intervento tecnico già pianificato da tempo e ritenuto necessario per garantire l’efficienza della rete in vista dell’estate, quando i consumi aumentano e il rischio di guasti cresce in modo significativo. L’area coinvolta dai lavori riguarda un nodo cruciale del sistema di distribuzione idrica che serve la zona est della città, toccando diversi quartieri dove sorgono molte delle scuole interessate.

Il Comune è stato avvisato con congruo anticipo, così da poter predisporre le misure necessarie a garantire sicurezza e igiene nelle strutture scolastiche. In mancanza d’acqua, infatti, non sarebbe possibile garantire condizioni minime di salubrità, in particolare per i bambini più piccoli, i servizi igienici, la mensa e tutte le attività legate all’accoglienza scolastica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una scelta preventiva, ma con conseguenze logistiche

Dal punto di vista operativo, la chiusura coinvolge un’ampia fascia della popolazione scolastica, compresi studenti delle superiori, bambini in età prescolare e famiglie che si affidano quotidianamente ai servizi per l’infanzia. Le direzioni scolastiche sono state informate con tempestività per poter comunicare la sospensione a docenti, genitori e personale ausiliario.

Molti genitori, soprattutto quelli con figli iscritti ai nidi, hanno dovuto riorganizzare in fretta la giornata lavorativa. La mancanza di un’alternativa strutturata per l’accoglienza ha generato disagi, anche se comprensibili alla luce della natura tecnica e non rinviabile dell’intervento.

Alcuni dirigenti scolastici, nel frattempo, hanno deciso di riconvertire parte delle attività in modalità a distanza, laddove possibile, specie nei corsi del Conservatorio o nei bienni dell’Istituto Agrario. Un’opzione limitata ma utile a contenere l’impatto sulla continuità didattica.

Il precedente e l’importanza dell’autonomia idrica

Non è la prima volta che un’interruzione idrica porta alla chiusura selettiva di plessi scolastici. Già in passato, soprattutto nei mesi estivi o in occasione di guasti improvvisi, il problema dell’acqua ha determinato blocchi temporanei in alcuni istituti.

L’ordinanza di martedì riapre una questione più strutturale: la carenza di sistemi autonomi di approvvigionamento idrico nelle scuole. Poche le strutture dotate di serbatoi indipendenti o sistemi di backup, nonostante siano previsti nei protocolli di emergenza.

Un tema che, secondo alcune fonti interne all’amministrazione, sarà oggetto di riflessione nei prossimi aggiornamenti del piano comunale di sicurezza scolastica. L’obiettivo, a medio termine, è garantire una maggiore resilienza delle scuole ai disservizi tecnici, sempre più frequenti a causa dell’età delle infrastrutture idriche locali.

Informazioni per le famiglie e gestione dell’emergenza

Il Comune ha attivato una sezione informativa sul sito istituzionale e fornisce aggiornamenti attraverso i canali ufficiali, compresi quelli social. Le famiglie sono invitate a consultare regolarmente gli avvisi pubblici in caso di modifiche legate alla durata dei lavori o all’estensione del disservizio.

Acea, dal canto suo, ha garantito la chiusura dell’intervento entro la serata di martedì e il ripristino completo della fornitura idrica nelle ore successive. Le verifiche sulla qualità dell’acqua verranno eseguite subito dopo la riattivazione del servizio.

Per il momento, la sospensione resta limitata alla sola giornata di martedì 20 maggio, salvo nuove comunicazioni. Nel frattempo, dirigenti e amministratori restano in contatto per monitorare l’evoluzione del cantiere e l’effettiva ripresa delle attività scolastiche nella giornata di mercoledì.

© Riproduzione riservata