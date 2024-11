Frosinone, troppo smog: ecco le date dello stop alla circolazione

Livelli elevati di inquinamento atmosferico a Frosinone, ben oltre la soglia, dunque sono state introdotte nuove restrizioni per combattere lo smog. L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza urgente, in vigore fino al 2 dicembre, che vieta la circolazione di auto diesel fino a Euro 4 e benzina fino a Euro 3 dalle 8:30 alle 18:30. Questo provvedimento coinvolge oltre 7.000 cittadini proprietari di veicoli più vecchi e inquinanti. Già durante le scorse domeniche ecologiche, le autorità avevano sanzionato più di 50 trasgressori, segno dell’impegno a far rispettare le nuove normative.

Tutte le misure adottate

Accanto ai limiti alla circolazione, sono state adottate altre misure per ridurre l’impatto ambientale. L’uso di generatori di calore a biomassa legnosa è vietato in presenza di impianti di riscaldamento alternativi, mentre la temperatura negli edifici residenziali e commerciali non può superare i 19°C, con una tolleranza di 2°C. Inoltre, è proibito accendere fuochi, barbecue o falò, e lasciare i veicoli con il motore acceso.

Le rilevazioni dell’Arpa Lazio hanno confermato che il ristagno dell’aria e l’accumulo di polveri sottili, dovuti all’alta pressione e alla mancanza di ventilazione, hanno aggravato la situazione. La centralina di via Puccini ha registrato valori di PM10 pari a 71 µg/m³, ben al di sopra del limite di 50 µg/m³.

Il triste primato di Frosinone

Con 50 giorni di superamento dei limiti dall’inizio dell’anno, Frosinone si colloca tra le città italiane più inquinate. Nonostante gli interventi attuati, le politiche anti-smog non hanno ancora portato risultati significativi. Per evitare ulteriori disagi durante le festività natalizie, i blocchi totali della circolazione sono stati posticipati al 2025, con domeniche ecologiche programmate per gennaio, febbraio e marzo.