Frosinone, uccisa dal montone imbizzarrito: ancora ricercato l’animale

Una tragedia ha scosso la periferia di Frosinone nella giornata di ieri, quando una donna di 77 anni è stata mortalmente aggredita da un montone imbizzarrito mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 ottobre, intorno alle 18:00, in via Selva Casilina, una zona rurale poco distante dal centro del capoluogo ciociaro. La donna, intenta a prendersi cura della sua proprietà, è stata improvvisamente attaccata dall’animale, che l’ha caricata senza preavviso, facendola cadere a terra. Successivamente, il montone l’ha ripetutamente incornata, infliggendole ferite che si sono rivelate letali.

Inutili i soccorsi

I familiari della vittima, accorsi sul posto dopo aver udito le grida di aiuto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Tuttavia, nonostante il rapido arrivo del personale medico del 118, non è stato possibile fare nulla per salvare la donna, che era già deceduta a causa delle gravi lesioni subite. La salma è stata successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale per l’autopsia e le formalità di rito, mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime testimonianze raccolte, il montone era solito aggirarsi nelle campagne circostanti, ma non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi prima d’ora. Non è chiaro cosa possa aver scatenato la furia dell’animale, che dopo l’attacco è fuggito nei campi, facendo perdere le sue tracce. Al momento, è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine e dalle autorità veterinarie, che temono possa rappresentare un pericolo per altre persone.