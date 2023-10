Frosinone-Verona 2-1, vittoria con gol di Reinier e Soule

(Adnkronos) –

Il Frosinone batte il Verona per 2-1 nel match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. I ciociari salgono a 12 punti, a ridosso della zona europea della classifica, nell'eccellente avvio di stagione. Il Verona rimane a quota 8. Il protagonista del match è Soulé, il baby che il Frosinone ha preso in prestito dalla Juventus. L'argentino, 20 anni, accende la manovra dei padroni di casa e al 34' regala il primo vero brivido della giornata centrando il palo. La formazione allenata da Di Francesco passa in vantaggio prima del riposo. Cheddira colpisce il legno, Reinier è puntuale al tap in: 1-0 al 46'. Il match si infiamma in avvio di ripresa. Il Verona sfiora il pari con Nogonge al 46': Turati è graziato. Al 52' cross di Saponara e incornata di Terracciano, mira sbagliata per pochi centimetri. Al 61' ancora un palo laziale, ancora centrato da Soulé con il solito mancino. L'argentino aggiusta la mira e al 66' firma il 2-0 con un colpo di testa, pezzo non proprio forte del suo repertorio. Il Verona, punito nel momento chiave del match, fatica a rialzarsi. L'ultima porzione di partita sembra scorrere senza sussulti. Solo al 94' i veneti trovano il gol con il colpo di testa di Duric: troppo poco e troppo tardi, finisce 2-1 —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

