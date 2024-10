“FS Treni Turistici Italiani”, Espresso diurno Roma-Assisi prolungato fino a Firenze

L’autunno porta con sé una novità affascinante nel panorama dei viaggi in treno, grazie all’offerta autunnale di FS Treni Turistici Italiani , società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane . A partire dal 13 ottobre fino al 1° dicembre, l’Espresso diurno Roma–Assisi sarà prolungato fino a Firenze per tutti i collegamenti domenicali. In aggiunta, dal 12 al 30 novembre, nei viaggi del sabato fino ad Arezzo.

Ammirare la bellezza dell’Umbria e Toscana

ll nuovo collegamento non solo arricchisce l’offerta turistica, ma consente di esplorare alcuni dei luoghi più affascinanti dell’Italia centrale. Lungo il percorso, i passeggeri potranno ammirare la bellezza di Perugia e Arezzo, Terni, Spoleto, Foligno, Spello e Assisi. L’ampliamento del percorso dell’Espresso diurno non è soltanto un allungamento fisico del viaggio, ma una vera e propria immersione nel turismo lento e di qualità con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Viaggio confortevole e rilassante

Il viaggio si svolge in carrozze dotate di scompartimenti da 6 posti e salottini privati con quattro comode poltrone, prenotabili per un uso esclusivo. Al centro del treno si trova una carrozza bar/ristorante, dove i passeggeri possono rilassarsi e godere di una colazione, un aperitivo o una cena, circondati da un’atmosfera accogliente e confortevole. Per chi viaggia con bagagli ingombranti o attrezzature sportive, è disponibile una carrozza bagagliaio, che offre ulteriore comodità.

Orario partenza e ritorno

La partenza del Roma Termini-Arezzo è prevista alle 10:05 con arrivo alle 13:55, mentre il ritorno sarà alle 17:04 con arrivo alle 21:35. I viaggi da Roma Termini a Firenze, invece, partiranno alle 8:30 con arrivo alle 13:13, mentre il ritorno è previsto alle 14:09 con arrivo alle 19:10. Il treno fermerà a Perugia e Arezzo; località che vanno ad aggiungersi a Terni, Spoleto, Foligno, Spello e Assisi.

Anche a ottobre sarà possibile beneficiare, scegliendo la tariffa “TTI Special”, di uno sconto del 50% su tutti i biglietti acquistati entro 48 ore dalla partenza.

I biglietti per le nuove fermate saranno disponibili dal 7 ottobre sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, App, biglietterie di stazione e self-service.