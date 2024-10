Fu abbandonato nel 1901: è il borgo fantasma più affascinante del Lazio | Ha una storia strappalacrime

Questo borgo fantasma sembra uscito da un romanzo medioevale: è il più affascinante di tutto il Lazio e non solo.

Chi fa visita a questo luogo incantevole, rimane estasiato dalla sua bellezza senza tempo e dalla posizione in cui si trova.

Se ami la storia e ti piace scoprire posti che sembrano rimasti a secoli e secoli fa, allora non puoi non conoscere il borgo fantasma più bello del Lazio.

Non c’è bisogno di andare dall’altra parte del mondo, se vuoi lasciarti stupire dalla magica di un antico borgo, dovresti organizzare una gita nella cittadina medioevale, a pochi passi da Roma. Ecco quanto dista dalla capitale e dove si trova.

Lazio, il borgo fantasma più affascinante di tutti

Il Lazio è pieno di posti bellissimi, che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Tra tutti questi c’è un borgo incantato, che rappresenta un vero e proprio paradiso di magia e di suggestione per chi subisce il fascino della storia. Organizzare una gita qui è un’esperienza che, chi ama e le antiche rocche medievali, che sono rimaste intatte nel temp, non potrà dimenticare. Nel borgo di cui parliamo infatti, le lancette dell’orologio sembrano essersi fermate! Questo borgo fantasma, che può essere definito senza dubbio il più bello del Lazio, è stato edificato tra il decimo e l’undicesimo secolo, per volere di una potente famiglia del posto, ovvero i Savelli.

La cittadina si è sviluppato tutta attorno a un castello in pietra, a dir poco stupendo. Successivamente il borgo è stato governato dai Borghese. Oggi è ancora possibile a trovare sia l’antico castello, che la chiesa di Santa Maria. Partendo dalla capitale e guidando verso l’entroterra del Lazio, tra Tivoli e Fiano Romano c’è un luogo chiamato Palombara Sabina, ed è qui si trova il borgo fantasma più bello d’Italia. Scopriamo di quale cittadina si tratta.

Il posto più suggestivo della regione

Il posto incantevole di cui parliamo si trova a circa un’ora d’auto da Roma e si chiama Stazzano Vecchio. Sorge poco distante dal Castello di Castiglione di Palombara. Quello che rende Stazzano Vecchio così magica è senza dubbio il fatto di essere diventata una vera e propria città fantasma.

Le origini di questa storia, purtroppo, sono legate a un evento doloroso, ovvero il terremoto, che si è verificato il 24 aprile del 1901. Le scosse hanno avuto come centro la vicina località di Montelibretti, si è trattato di un sisma dell’ottavo grado della scala Mercalli, in seguito al quale Stazzano è stata completamente abbandonata. A distanza di quasi 125 anni da quel triste episodio, si può trovare ancora un borgo ben conservato, che vale la pena di vedere almeno una volta nella vita.