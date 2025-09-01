Fuga notturna da una casa famiglia di San Cesareo: due adolescenti scomparse

Nel cuore della notte tra il 31 agosto e il 1° settembre, due giovani ragazze sono sfuggite alla sorveglianza della loro casa famiglia a San Cesareo, comune in provincia di Roma. Evelyn, 15 anni, e Johana, 17 anni, hanno scavalcato il cancello della struttura e si sono allontanate a piedi.

Un’improvvisa fuga nella notte a San Cesareo

L'ultima traccia certa delle due ragazze risale alle 02:30 di quella stessa notte quando una guardia giurata le ha notate nei pressi della stazione di Zagarolo. Secondo le prime ipotesi del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV, le due adolescenti potrebbero aver cercato di dirigersi verso Roma.

Le ragazze scomparse a San Cesareo

Evelyn è descritta come una ragazza di statura minuta, alta circa 1 metro e 55 centimetri. Ha capelli biondi lisci e occhi marroni. Un tatuaggio sul braccio sinistro con la scritta "Sister" potrebbe aiutare nel riconoscerla. Al momento della fuga indossava un top celeste, jeans decorati con brillantini e scarpe bianche. Johana, invece, si distingue per la sua altezza di circa 1 metro e 65 centimetri; ha capelli neri lisci e occhi scuri intensi. Anche lei ha dei tatuaggi sulla mano destra ed era vestita con una t-shirt chiara e un pantalone sportivo verde e rosa al momento della scomparsa.

Mistero sulle ragioni della fuga dalla casa famiglia

I motivi che hanno spinto Evelyn e Johana a lasciare la comunità sono tuttora sconosciuti. Le forze dell'ordine stanno intensificando gli sforzi per localizzare le due giovani scomparse. La Protezione Civile è in piena mobilitazione per diffondere l'appello attraverso ogni canale possibile nella speranza di ritrovarle sane e salve.

L’appello alla cittadinanza