Fughe del pavimento, basta tribolare per pulirle: fai così e non si sporcano più | Risultato strabiliante

Conoscevi questo trucco per rendere le tue fughe belle pulite? Provalo subito e vedrai che none ne farei più a meno!

Tra le operazioni quotidiane che non possono mancare nella routine domestica, vi è senz’altro la pulizia del pavimento. Il pavimento è la strada che percorriamo ogni giorno, talvolta anche a piedi nudi e se non pulito accuratamente, potrebbe portare ad una serie di conseguenze.

Trascurare la pulizia del pavimento infatti, comporta inevitabilmente, l’accumulo di polvere, residui, sporco e germi di ogni specie che sono dannosi per la nostra salute e soprattutto nel caso dei più piccoli.

La maggior parte del nostro tempo lo trascorriamo sul pavimento per questo è sempre bene armarsi di un secchio d’acqua, un mocio, una spugna e uno straccio.

Tuttavia, capita molto spesso che pur effettuando una pulizia corretta e completa, le fughe ci tradiscono, essendo la parte in cui si annida lo sporco. Beh in questa situazione, niente panico con questo metodo non avrai più questo problema.

Perché si sporcano le fughe del pavimento?

Le fughe del pavimento si sporcano per diversi motivi. Tra i principali, vi è la stessa composizione del materiale del pavimento: infatti, i materiali porosi, riescono a trattenere i liquidi rilasciando così le macchie e lo sporco.

In altre situazioni, invece, diversi strumenti per la casa come l’aspirapolvere, la scopa oppure l’acqua e il sapone consentono solo una pulizia superficiale della superficie, ma non riescono a raggiungere lo sporco tra le fughe generando così un suo accumulo. In questo modo si crea quel fastidioso effetto annerito o ingiallito nel pavimento che è importante togliere.

Le fughe del pavimento non saranno più un problema, ecco cosa devi fare

Per far si che le tue fughe siano sempre pulite non ci crederai ma non servono grandi sforzi, nella maggior parte dei casi i prodotti ce li hai già nella tua abitazione. Per esempio un ottimo rimedio potrebbe essere quello di ricorrere al Bicarbonato. Quest’ultimo dovrai solo mescolarlo assieme ad acqua calda fino a che non otterrai una miscela densa e schiumosa, che passerai sulle fughe con un vecchio spazzolino da denti. Lascia agire per circa mezz’ora e rimuovi con un panno asciutto.

Un altro valido alleato è l’Aceto bianco che è un ottimo sbiancante naturale. Ti basterà, svuotarne un po’ in un flacone con nebulizzatore e diluiscilo con acqua calda. Fatto questo, spruzza il liquido direttamente sulle fughe, lascialo agire per dieci minuti e asciuga. Ancora, se i due elementi menzionati prima non li possiedi potresti usare l‘Acqua ossigenata, essendo questa un ottimo sbiancante. Funziona esattamente come l’aceto: stesso procedimento di preparazione del detergente e stesse modalità d’uso. Infine, un’ altra alternativa potrebbe essere il vapore. Quest’ultimo è in grado di sciogliere immediatamente i residui di sporco che determinano il brutto aspetto delle fughe. Se possiedi un vaporetto, indirizza il getto di vapore sulle fughe per qualche secondo e poi asciuga.