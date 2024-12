Fughe pavimento, da domani non saranno più la tua sciagura | Tornano pulite col segreto dei 5 minuti, funziona davvero

Con questo trucco le fughe del pavimento non saranno più un problema e torneranno a splendere. Appariranno come nuove!

La pulizia delle fughe del pavimento sono una di quelle operazioni che non possono mancare nella routine domestica. Il pavimento tra l’altro, è una parte fondamentale della nostra casa essendo la strada che percorriamo ogni giorno, spesso anche a piedi nudi.

Pertanto, se non pulito accuratamente, potrebbe essere dannoso per la salute. Infatti, trascurare la pulizia del pavimento comporta inevitabilmente l’accumulo di polvere, sporco e germi di ogni tipo che sono dannosi per il nostro organismo e per i più piccoli.

Tuttavia, capita molto spesso che pur eseguendo una pulizia corretta e completa, le fughe ci tradiscono. Questo perché al suo interno si vanno a depositare dei piccolissimi residui che si vedono e sono davvero antiestetici.

Purtroppo, che siano del bagno o della cucina, che siano sul muro o a terra, la parte tra una mattonella e l’altra è sempre più soggetta a sporcarsi se non si fa attenzione.

Fughe pavimento, di addio al problema in questo modo

I motivi per cui le fughe del pavimento si sporcano più facilmente possono essere diversi. Tra i principali troviamo proprio il materiale del pavimento che può influire notevolmente in tal senso. In particolare quelli porosi, trattengono i liquidi rilasciando così le macchie e lo sporco.

In ogni caso, strumenti come aspirapolvere, scopa oppure l’acqua e il sapone sono insufficienti e consentono solo una pulizia superficiale. Non riescono infatti a raggiungere lo sporco tra le fughe generando così un suo accumulo. Tuttavia, per risolvere questo fastidioso problema non occorre acquistare detersivi aggressivi che danneggiano tra l’altro le nostre mattonelle, ma può essere molto utile adottare molto un trucco davvero efficace.

Il trucco per pulire le fughe del pavimento

Con questo semplice trucco, finalmente le fughe del pavimento saranno solo un brutto ricordo ed è anche molto semplice. Cosa Fare? Come riporta governarelascuola.it, basta semplicemente creare un impasto con acqua e bicarbonato di sodio e mescolarli bene. Si otterrà una sorta di pappetta da applicare sulla fuga delle mattonelle. E’ importante lasciarla agire per un quarto d’ora e poi lavarla via con dell’acqua tiepida.

Un altro valido rimedio oltre il bicarbonato può essere anche l’aceto di vino bianco. Una cosa da tenere a mente però, è andare a coprire le mattonelle con dello scotch di carta per evitare che la forza corrosiva di bicarbonato e aceto vada a intaccare lo smalto delle mattonelle. Si tratta di un lavoro che può essere svolto con la massima tranquillità magari aiutandosi con un vecchio spazzolino per denti che può aiutare a sbiancare questa parte destinata a diventare sempre nera. Allo stesso modo tale trucco può essere applicato anche con le mattonelle nella doccia. In questo modo questo problema potrà essere risolto velocemente e l’imbarazzo con gli ospiti sarà finalmente evitato.