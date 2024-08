Fulmini a Roma, palazzo evacuato e una donna ferita in strada

Un forte boato, seguito dalle fiamme, ha scosso la Capitale, dove un appartamento al primo piano di un palazzo in via Castellalto, nella zona di Villaggio Prenestino, è stato distrutto da un incendio intorno alle 18:30 di ieri, martedì 27 agosto.

I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti rapidamente, riuscendo a trarre in salvo due anziani presenti in casa, entrambi illesi. Secondo una prima ricostruzione, il boato sarebbe stato provocato da un fulmine, che avrebbe causato un cortocircuito nel quadro elettrico, scatenando le fiamme.

Fulmini ed eventi estremi, una donna ferita in strada

Contestualmente, un violento temporale ha colpito l’intera città, causando allagamenti, soprattutto nella zona est. A San Basilio, in via Leibniz, sempre verso la stessa ora, un fulmine ha ferito una donna di 45 anni che passeggiava con il cane, colpendola al piede. Trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I, la donna era cosciente ma in stato confusionale. L’intero edificio in via Castellalto è stato evacuato per sicurezza.

Non solo Roma, turista colpita in spiaggia

Un ennesimo episodio che si inserisce in un contesto di crescenti eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico, che quest’estate ha visto un aumento del pericolo fulmini, causando vittime sia al mare che in montagna. Tra i casi più gravi, quello del 3 agosto ad Alba Adriatica, dove una donna è stata colpita da un fulmine mentre si trovava in spiaggia, morendo poco dopo, e un altro in Abruzzo, dove una turista è stata colpita durante un acquazzone, salvandosi solo grazie all’intervento immediato dei soccorsi.