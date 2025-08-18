Fun Festival a MagicLand: Pippo Palmieri infiamma il parco il 23 agosto tra musica, luci e risate

L’estate a MagicLand continua a splendere nelle serate estive, trasformando il parco in uno scenario da festival a cielo aperto. Fino al 6 settembre, ogni sabato sera a partire dalle 21:30, il Fun Festival anima il parco con musica, spettacoli, dj set e ospiti speciali, il tutto compreso nel normale biglietto d’ingresso.

L’estate notturna prende vita a MagicLand

Il 23 agosto, in particolare, è una data che promette scintille: Pippo Palmieri, storico dj del celebre programma radiofonico Lo Zoo di 105, si esibirà al centro di una serata “esplosiva”, tra musica, risate e gadget firmati Radio 105. Ad accompagnarlo, il dj ufficiale di MagicLand, Ulisse Marciano, per uno show pieno di luci, effetti speciali e ballerini, pensato per un pubblico di tutte le età.

Programma completo del Fun Festival

Il calendario delle prossime serate più attese:

23 agosto – Lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri: musica, risate e gadget Radio 105, in una serata senza freni.

– Lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri: musica, risate e gadget Radio 105, in una serata senza freni. 30 agosto – Iconica Show con Ulisse Marciano: un viaggio musicale tra le icone della canzone italiana, da Mina a Elodie, con cantanti, ballerine e dj.

– Iconica Show con Ulisse Marciano: un viaggio musicale tra le icone della canzone italiana, da Mina a Elodie, con cantanti, ballerine e dj. 6 settembre – The Cartoon Night con Cristina D’Avena: il gran finale all’insegna delle sigle dei cartoni più amate, da cantare tutti insieme.

In più, fino al 7 settembre, ogni giorno alle 14:30 e alle 16:30, al Gran Teatro Alberto Sordi, va in scena “A Splash of Wonder”, uno spettacolo di illusioni visive tra bolle giganti, ombre cinesi e light painting, firmato dai maestri internazionali Marco Zoppi e Rolanda.

MagicLand: il parco più vivace dell’estate italiana

MagicLand, situato a Valmontone – in provincia di Roma –, è il parco divertimenti più grande e frequentato del Centro-Sud Italia. Aperto al pubblico dal 2011 e gestito da Pillarstone Italy dal 2019, offre oltre 39 attrazioni tematiche tra roller coaster (come Shock, Cagliostro, Mystika), dark rides (Haunted Hotel, Magic Winx), family ride (Yucatan, Battaglia Navale), planetario (Cosmo Academy), teatri, negozi, ristoranti e spazi spettacolo.

Il Fun Festival si inserisce perfettamente in questo contesto, enfatizzando l’identità del parco come meta estiva dinamica e coinvolgente per tutte le età. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Come partecipare? Informazioni pratiche

Tutte le serate del Fun Festival iniziano alle 21:30 e sono comprese nel biglietto di ingresso al parco. È quindi sufficiente avere un normale ticket per vivere l’esperienza.

Sul sito ufficiale di MagicLand è disponibile il calendario dettagliato degli orari di apertura 2025, con estensione serale fino alle 22 e orari speciali per le serate evento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Se stai cercando un’esperienza estiva che unisca energia, musica, spettacolo e atmosfera da festival (tutto senza uscire dall’Italia), il Fun Festival di MagicLand è una scelta perfetta. Il 23 agosto, in particolare, diventa una data da segnare se vuoi vivere una notte ad alto tasso di divertimento con Pippo Palmieri e l’irresistibile mood dello Zoo di 105. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Divertimento serio? A MagicLand, sì che lo è davvero.

Info e biglietti su: www.magicland.it LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata