Funerale fratellini Foggia, appello dell’arcivescovo: “Nuova casa per la famiglia”

(Adnkronos) – ''In quel luogo il dolore è troppo grande il mio appello è trovare una casa alternativa, un alloggio che permetta a loro di continuare il lavoro che è prezioso''. E' l'appello lanciato oggi dall'arcivescovo Franco Moscone nell'omelia tenuta durante i funerali di Nicolae Daniel e Stefan, i due fratellini di 6 e 7 anni, di famiglia rumena, annegati martedì in una cisterna di superficie per l'irrigazione nel Foggiano. La famiglia rumena vive in un'abitazione annessa a un'azienda agricola nella vasta piana tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonte Rosa, dove sono numerosi gli stranieri che lavorano in agricoltura o negli allevamenti. La cisterna di acqua piovana per l'irrigazione dove sono morti i bambini si trova in un'area vicina di proprietà privata, delimitata da una recinzione che in alcuni punti è malmessa e divaricata, tanto da poter consentire l'accesso. Moscone, che ha ribadito la necessità di un piano serio di accoglienza e integrazione per le tante famiglie di migranti che vivono nella vasta piana del Tavoliere in aziende agricole e allevamenti. L'arcivescovo si è detto rammaricato anche perché la chiesa oggi non era gremita. ''Mi sembra che manchi il popolo di Manfredonia anche se ci sono i rappresentanti delle istituzioni, non è un bel segno'', ha detto. —[email protected] (Web Info)

