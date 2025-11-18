Funerali di Leonardo Fiorini: cosa sappiamo davvero sulla morte del 27enne a Monteverde

L’ultimo saluto a Leonardo Fiorini arriva dopo giorni carichi di domande, testimonianze discordanti e verifiche tecniche necessarie per chiarire un episodio ancora avvolto da molti punti da definire. Il 27enne è morto nella notte di giovedì 13 novembre dopo un volo dal terzo piano di un palazzo di via di San Calepodio, nel quartiere romano di Monteverde. Oggi, alle 15.30, nella basilica di San Domenico Abate a Isola del Liri, in provincia di Frosinone, verranno celebrati i funerali. La salma, restituita ieri alla famiglia dopo gli accertamenti presso l’Istituto di Medicina legale della Capitale, arriverà in basilica alle 14.

Funerali di Leonardo Fiorini: la giornata dell’ultimo saluto

La cerimonia è attesa da parenti, conoscenti e persone che negli ultimi giorni hanno seguito con attenzione l'evolversi dell'indagine. L'autopsia, alla presenza del consulente di parte Vincenzo Caruso e dell'avvocato Danilo Iafrate, ha rappresentato un passaggio considerato decisivo dagli inquirenti per definire alcuni elementi utili a comprendere cosa sia realmente accaduto in quella stanza del bed&breakfast dove Leonardo soggiornava con l'amico David Stojanovic.

Secondo quanto emerso finora, i carabinieri hanno raccolto dichiarazioni e testimonianze che delineano due scenari differenti. Da un lato chi riferisce di una colluttazione sul balcone; dall'altro alcune voci che parlano di un tentativo di Stojanovic di afferrare l'amico mentre era in bilico sul parapetto, cercando di evitarne la caduta da dodici metri. La dinamica non è ancora definita e ogni dettaglio diventa fondamentale per comprendere l'esatta sequenza dei fatti.

Funerali di Leonardo Fiorini: la ricostruzione ancora incompleta

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e dispone di diverse testimonianze fornite dai residenti degli alloggi vicini. Secondo il gip, queste risultano concordi sul tentativo di trattenere Leonardo per una gamba, ma divergono su ciò che è avvenuto pochi minuti prima della caduta. A rendere più complesso il quadro contribuisce il fatto che gli eventi si sarebbero svolti in un arco di tempo molto ristretto, con poca visibilità e in un contesto emotivo difficile da decifrare.

L’analisi dei telefoni sequestrati ai due giovani potrebbe dare nuovi elementi: conversazioni, movimenti recenti, eventuali informazioni utili a comprendere lo stato d’animo della vittima e la relazione con Stojanovic. Gli inquirenti esamineranno inoltre l’hashish trovato nel b&b, per definire eventuali correlazioni con il comportamento dei due ragazzi nelle ore precedenti.

Funerali di Leonardo Fiorini: le posizioni di famiglia e difesa

La famiglia di Leonardo esclude con fermezza qualsiasi ipotesi di gesto volontario. L’avvocato Iafrate ha precisato: «Era un ragazzo pieno di vita e di interessi che non aveva mai manifestato alcuna forma di disagio. La famiglia vuole la verità». Una posizione netta, che riflette il desiderio di fare luce su ogni circostanza.

Sul fronte opposto, la difesa di Stojanovic sostiene da subito che il 25enne abbia tentato di impedire la caduta. Il gip non ha disposto alcuna misura cautelare: secondo il giudice non ci sono indizi sufficienti per procedere con restrizioni. Nell'ordinanza si sottolinea come la versione fornita dall'indagato appaia, per ora, compatibile con quanto emerso e non sia da escludere una reazione legata a effetti dei cannabinoidi, ipotesi che potrà essere confermata o esclusa solo grazie agli esami tossicologici.

Funerali di Leonardo Fiorini: in attesa dei dati medici definitivi

L’autopsia svolta ieri servirà a chiarire eventuali lesioni incompatibili con la dinamica della caduta o segni utili per ricostruire i minuti precedenti. Gli accertamenti tossicologici, attesi nei prossimi giorni, dovranno verificare se la vittima avesse assunto sostanze e in quale quantità. Un tassello importante, citato anche dal gip nel suo provvedimento, per valutare eventuali stati alterati che possano aver influito sul comportamento di Leonardo sul balcone.

Parallelamente, i pm ascolteranno amici e familiari del 27enne, persone che potrebbero fornire particolari sulla sua vita privata, abitudini, eventuali preoccupazioni o piani futuri. Stesso percorso per i conoscenti di Stojanovic, così da definire al meglio il rapporto fra i due e comprendere cosa possa aver preceduto l’episodio.

Funerali di Leonardo Fiorini: il peso delle testimonianze e delle verifiche tecniche

Il quadro che emerge è ancora privo di certezze definitive. Le testimonianze dei vicini, pur concordi su alcuni aspetti, restano discordanti su altri. Non è chiaro come il giovane sia salito sul parapetto, se vi sia stato un momento di perdita di equilibrio improvviso o se altre dinamiche abbiano influenzato la caduta. Molto dipenderà dai rilievi tecnici, dalle verifiche sul parapetto, dalle condizioni dell’ambiente e dalle analisi scientifiche in corso.

Intanto, la famiglia attende risposte, sostenuta dagli avvocati che monitorano ogni passaggio dell’indagine. La giornata dei funerali segna un momento doloroso ma, allo stesso tempo, rappresenta una tappa inevitabile di un percorso che richiede ancora tempo, lavoro investigativo e riscontri oggettivi.

Funerali di Leonardo Fiorini: un’indagine che cerca certezze

La vicenda continuerà a occupare le prossime settimane, in attesa di un quadro più definito. I risultati tossicologici e gli esiti completi dell’autopsia saranno cruciali per stabilire una versione solida dei fatti. Ogni dettaglio, dalle testimonianze ai dati tecnici, potrà contribuire a definire responsabilità, dinamica e stato psicofisico dei presenti.