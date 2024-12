Fungo FERLENGO, i veri intenditori non sanno davvero dove trovarlo | In questo splendido borgo laziale, è il pezzo forte

Se sei un intenditore dei sapori decisi e ami la buona tavola, allora dovresti visitar al più presto il borgo del fungo Ferlengo.

Si tratta di un prodotto di eccezionale bontà che viene coltivato in una specifica area del Lazio e che fa da ingrediente principale di tante ricette appetitose.

In un Comune immerso nel cuore della ridente regione del centro Italia, tra necropoli, mura che raccontano la storia del neolitico, scorci da cartolina e panorami mozzafiato, saranno soddisfatti sia il palato che gli occhi.

Oltre che scorpacciate di bontà, potrai fare anche il pieno di bellezza, perché questo è davvero un posto da sogno.

Il paesino sorge a pochi passi dalla capitale. Scopri dove si trova e come raggiungere la patria del buon cibo e del benessere.

Fungo Ferlengo, il borgo stupendo dove poter assaggiare l’autentica prelibatezza del Lazio

Il fungo Ferlengo è un particolare tipo di fungo dal gusto unico, presente soltanto in alcune zone del Bel Paese, tra cui, appunto, il Lazio. Si tratta di un prodotto dal sapore deciso, che si presta per accompagnare le carni rosse, se cotto alla brace o per diventare l’ingrediente essenziale di irresistibili primi piatti. Questo fungo infatti ha una consistenza carnosa che lo rende perfetto anche per esaltare e completare il gusto una porzione di patate al forno, se cotto alla griglia o per essere consumato solo con olio extravergine di oliva, pepe, sale e semi di finocchietto.

L’eccezionale fungo Ferlengo e non è l’unico motivo per cui vale la pena visitare il borgo che fa da sfondo ai piatti della buona cucina laziale. Il posto di cui parliamo infatti, è ricco di storia e di testimonianze dell’epoca del neolitico e dell’Antico Impero Romano. Insomma, non si può resistere al fascino di questo Comune speciale e nemmeno alla bontà a km zero dell’originale fungo Ferlengo, scopri dove andare per assaggiarlo.

Dove si trova il Comune da sogno a pochi passi da Roma

Il borgo da sogno è Tarquinia e si trova in provincia di Viterbo. Oltre a essere, come abbiamo anticipato, la patria del fungo Ferlengo, possiede altri tesori preziosi. Tra queste meritano una menzione le vicine spiagge della Riserva Naturale Saline di Tarquinia, popolate da aironi e fenicotteri e le necropoli etrusche più grandi d’Italia, patrimonio mondiale Unesco.

In una memorabile gita a Tarquinia rappresentano una tappa obbligata anche il Duomo di Santa Margherita e la Chiesa Santa Maria di Castello. Come si legge su www.romatoday.it, Tarquinia ista da Roma solo 90 km, dunque si raggiunge in un’ora e un quarto d’auto dalla capitale.