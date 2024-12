Fuori contesto come opinionista | La Luzzi presa di mira in diretta: i vertici Mediaset la rispediscono in casa? Signorini ci pensa

È stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, ma Beatrice Luzzi sta deludendo i qualità di opinionista. Novità in arrivo?

Nella scorsa edizione del Grande Fratello una delle concorrenti più amate da pubblico, telespettatori e utenti dei social è stata senza ombra di dubbio Beatrice Luzzi. L’attrice romana era riuscita a conquistare ampi consensi soprattutto per il suo forte temperamento e un carisma fuori dal comune.

Su tutte le piattaforma social era stata indicata proprio la diva di ‘Vivere’ e di ‘Un posto al sole‘ come l’inquilina migliore all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nonostante non sia riuscita a vincere Beatrice Luzzi ha lasciato un segno importante nella storia dello storico reality.

La sua presenza ha ottenuto ampi consensi anche tra i responsabili della produzione che hanno voluto affidarle a tutti i costi il ruolo di opinionista in studio a fianco di Alfonso Signorini. Alla prova dei fatti però la Luzzi non si è rivelata all’altezza del compito.

I suoi interventi, spesso considerati eccessivi se non addirittura fuori luogo, non sono piaciuti alla maggioranza degli spettatori e non solo. Adesso le critiche arrivano anche da personaggi illustri del piccolo schermo e da esperti di gossip.

Beatrice Luzzi, a Mediaset hanno già deciso: potrebbe essere una soluzione

Nel corso di una delle ultime puntate di ‘Pomeriggio Cinque‘ uno degli argomenti trattati dalla conduttrice Myrta Merlino è stato proprio il ‘Grande Fratello’. Uno dei commenti più sferzanti è arrivato dall’opinionista Stefania Orlando.

L’ex conduttrice e showgirl di casa RAI ha sferrato un duro attacco nei confronti di Beatrice Luzzi, che proprio in una delle sue intemerate nello studio di Canale 5 aveva criticato aspramente la mamma di Shaila Gatta.

Beatrice Luzzi, addio al Grande Fratello? Signorini le pensa diversamente. Ecco perché

La Orlando ha risposto per le rime all’attrice romana: “Che maestrina eh…E’ andata a gamba tesa sulla mamma di Shaila, che comunque non ha fatto altro che la madre…Lei ha visto semplicemente la figlia in certe condizioni ed è andata lì a fare la mamma…Non ci vedo niente di male, anzi…Le avrei dato una lode“.

La Luzzi è finita poi nel mirino di Davide Maggio e degli utenti dei social. Insomma, un attacco concentrico che avrebbe fatto riflettere la produzione del reality su un possibile siluramento della stessa attrice. In realtà Alfonso Signorini avrebbe un’altra idea, quella di rispedire la sua grande amica all’interno della casa in qualità di ospite. Un’intuizione che può rappresentare una svolta.