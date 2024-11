Fuori da Amici ma senza rancore: Maria De Filippi mette la parola fine | Pubblico sconvolto dopo l’annuncio

La ventiquattresime edizione di ‘Amici’ sta sollevando qualche perplessità da parte del pubblico. Un addio importante non è piaciuto a molti

Le vicende della scuola di canto e di ballo più amata e famosa d’Italia stanno perdendo qualche colpo. Non che sul piano degli ascolti la 24/a stagione di ‘Amici’ sia in calo rispetto alle attese della vigilia, ma non tutto quello che accade all’interno del talent suscita l’apprezzamento dei fan.

Questa edizione appare, almeno in questa sua prima fase, un po’ meno intrigante e coinvolgente delle precedenti. Non per colpa dei nuovi allievi, come al solito carichi di entusiasmo e delle loro genuine speranze, ma di un’atmosfera che si respira nel corpo docenti che da qualche giorno sta destando parecchie perplessità.

In base ai commenti dei fan pubblicati sulle piattaforme social la responsabilità di un clima meno piacevole sarebbe da attribuire alla presenza della nuova insegnante di danza, la ballerina Deborah Lettieri che ha preso il posto dell’amatissimo Raimondo Todaro.

La Lettieri però, che è stata scelta proprio da Maria De Filippi in persona, almeno in questo primo segmento temporale non ha convinto nessuno. Non è un caso che giudizi nei suoi confronti siano tutt’altro che lusinghieri.

Amici, la pietra tombale arriva da Maria De Filippi: non c’è modo di tornare indietro

Più di qualcuno tra l’altro ha invocato e continua ad invocare un ritorno, che sarebbe a dir poco clamoroso, di Raimondo Todaro. La presenza del ballerino catanese era molto apprezzata, comprese le accese discussioni tra lui e Alessandra Celentano.

Ma a quanto pare la speranza dei fan di ‘Amici‘ è destinata a cadere nel vuoto. È stata proprio Maria De Filippi ad escludere tassativamente, almeno in questa stagione, un ritorno di Todaro. Quanto accaduto in una delle ultime puntate ha fatto chiarezza una volta per tutte.

Amici, la frase della De Filippi che spiega tutto: i fan possono mettersi l’anima in pace

Nel momento in cui era intenta a consolare l’allieva Alessia, che ha incassato uno zero da Alessandra Celentano, Maria de Filippi ha fatto un riferimento a due maestri di ballo che hanno fatto la storia dello storico talent show.

“Ti posso dire che ad esempio Raimondo Todaro ed Emanuel Lo avevano dato la sufficienza ai propri allievi“. Questa frase, un chiaro riferimento al passato che non tornerà, ha avuto l’effetto di una doccia gelata nei confronti dei fan del ballerino siciliano. Per quest’anno niente da fare.