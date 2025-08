Furgone si ribalta all’alba a Sonnino: cinque feriti, intervento dei Vigili del Fuoco di Terracina

È accaduto tutto all’alba di oggi, giovedì 1° agosto, nel Comune di Sonnino, in provincia di Latina. Intorno alle 5:30 del mattino, una segnalazione al NUE 112 ha allertato i soccorsi per un grave incidente stradale lungo via Monte della Pietà, un’arteria secondaria ma trafficata nelle prime ore del giorno, soprattutto da mezzi da lavoro.

L’incidente all’alba: un furgone rovesciato sulla strada provinciale

Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato su sé stesso occupando parte della carreggiata. A bordo del veicolo viaggiavano cinque persone, tutte rimaste ferite ma coscienti al momento dell’arrivo dei soccorsi. La chiamata al numero unico per le emergenze ha messo in moto una macchina operativa rodata. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Terracina sono stati i primi a raggiungere il luogo del sinistro. Una volta sul posto, la squadra ha collaborato strettamente con il personale del 118, intervenuto con almeno due ambulanze, per fornire assistenza immediata ai feriti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo quanto appreso, nessuno degli occupanti sarebbe in pericolo di vita, ma almeno due persone hanno riportato traumi significativi tali da richiedere il trasporto in ospedale. Le ambulanze hanno fatto la spola tra il luogo dell’incidente e il pronto soccorso dell’Ospedale Fiorini di Terracina e quello di Latina Santa Maria Goretti, secondo le disponibilità dei posti.

Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo, per evitare ulteriori rischi alla viabilità e possibili sversamenti di liquidi infiammabili o pericolosi. Il furgone, infatti, trasportava materiale vario, presumibilmente attrezzi da lavoro, che si sono sparsi sull’asfalto in seguito al ribaltamento.

Le indagini: dinamica ancora da chiarire

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Sonnino, competenti per territorio. Spetterà a loro raccogliere i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ascoltando le testimonianze dei presenti e verificando eventuali immagini da telecamere di sorveglianza, se disponibili.

Secondo una prima ipotesi, il mezzo potrebbe aver perso aderenza a causa dell’asfalto reso scivoloso dall’umidità notturna, ma non si esclude un colpo di sonno del conducente o un improvviso guasto meccanico. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Via Monte della Pietà: una strada già nota per criticità

Il tratto interessato, via Monte della Pietà, è una strada comunale a vocazione prevalentemente agricola, percorsa da mezzi pesanti e furgoni, specialmente nelle prime ore del mattino. Non è la prima volta che in zona si verificano sinistri, e alcuni residenti lamentano da tempo la mancanza di adeguata segnaletica e una scarsa manutenzione del manto stradale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Anche stamattina, la viabilità ha subito forti rallentamenti, con il tratto temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e recupero del mezzo incidentato. Il traffico locale è stato deviato su strade secondarie per almeno due ore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il bilancio e gli aggiornamenti attesi

Alle 8:00, le operazioni di messa in sicurezza erano concluse e la viabilità gradualmente ripristinata. Il bilancio finale parla di cinque feriti, di cui almeno due in condizioni non gravi ma monitorate. Nessuna vittima, fortunatamente, ma l’episodio riaccende il faro sulla sicurezza delle strade secondarie, spesso trascurate ma percorse ogni giorno da centinaia di lavoratori.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i risultati dei rilievi effettuati dai Carabinieri, che aiuteranno a chiarire con esattezza le cause dell’incidente. Resta intanto il ringraziamento unanime agli operatori intervenuti, la cui prontezza e professionalità hanno evitato conseguenze ben peggiori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

