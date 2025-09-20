Furti nei Supermercati. Sora, fermato con 9 kg di parmigiano reggiano nello zaino

Durante una normale operazione di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno fermato un uomo che camminava con apparente indifferenza lungo viale San Domenico, nella cittadina in provincia di Frosinone. Il suo aspetto non destava sospetti, ma quel giorno qualcosa di strano ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine: lo zaino che portava in spalla sembrava più pesante del solito. E così, dopo una breve conversazione, è stato chiesto all’uomo di aprirlo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Furti nei Supermercati, Sora: scoperto ladro di parmigiano

Con grande sorpresa dei militari, il contenuto dello zaino ha rivelato ben nove confezioni da un chilo ciascuna di parmigiano. Ogni confezione riportava il logo di un noto supermercato situato poco distante dal luogo del fermo. Non ci è voluto molto per capire che qualcosa non quadrava. I sospetti si sono poi trasformati in conferme grazie alla successiva verifica delle registrazioni video della sorveglianza interna del negozio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Furto ripreso dalle telecamere

I filmati ottenuti dalle telecamere del punto vendita hanno mostrato chiaramente l’uomo mentre eseguiva il furto. Si vedeva entrare nel supermercato e, con destrezza, infilare le confezioni di formaggio nel suo zaino una dopo l’altra. Un’operazione svolta con tale naturalezza che nessuno dei presenti si era accorto del furto in atto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Intervento dei Carabinieri

Dopo aver raccolto tutte le prove necessarie, l’uomo è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti. La merce sottratta è stata restituita ai legittimi proprietari del supermercato, mettendo fine a un episodio tanto insolito quanto curioso per la cittadina di Sora. Un’operazione efficace delle forze dell’ordine che ha consentito di risolvere rapidamente la situazione.