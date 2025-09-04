Furti nelle stazioni di Anzio e Lavinio, arrestata un’intera famiglia di ladri

Nella tranquilla cittadina di Anzio, situata lungo il litorale romano, un intervento risolutivo della Polizia Locale ha messo fine a una serie di furti che avevano allarmato residenti e visitatori. Gli agenti, sotto la guida del comandante Antonio Arancio, sono riusciti a fermare e denunciare un’intera famiglia di origine bosniaca, sospettata di aver compiuto numerosi furti con scasso ai danni delle auto parcheggiate presso le stazioni ferroviarie di Anzio centro e Lavinio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Stazione treni di Anzio, furti sulle auto parcheggiate: arrestata una famiglia di ladri

L'operazione è stata possibile grazie a una combinazione di tecnologie moderne e tradizionali tecniche investigative. Le videocamere di sorveglianza hanno giocato un ruolo cruciale nel monitorare i movimenti sospetti nelle aree più colpite dai ladri. Non meno importante è stato il lavoro degli agenti motociclisti che hanno condotto appostamenti strategici e pedinamenti discreti per settimane. Questa sinergia ha permesso alla polizia di cogliere i malviventi sul fatto.

Refurtiva recuperata e ringraziamenti delle autorità

Dopo l'arresto, la polizia ha potuto recuperare la refurtiva: vari oggetti personali trafugati dalle auto dei pendolari e dei turisti. Questi beni sono stati prontamente restituiti ai legittimi proprietari che avevano già sporto denuncia. Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, non ha mancato di esprimere il proprio apprezzamento per l'efficienza degli agenti locali: "Complimenti alla nostra Polizia Locale per questa operazione encomiabile che non solo ha portato giustizia ai cittadini derubati ma ha anche ristabilito un senso di sicurezza nelle nostre comunità".

Collaborazione cittadina per un territorio più sicuro