Furto d’auto, se ti difendi rischi la multa | ‘Quasi 200€ per colpa dei ladri’: l’assurda legge punisce i cittadini

Attenzione a difendere la tua auto dai ladri: rischi una multa salata

Quando ci si mette alla guida di un qualsiasi mezzo di trasporto, è importante conoscere tutte le regole da rispettare sia nella sua conduzione, che nel comportamento che si deve tenere quando si è in strada. A normare quest’ultimo è il Codice della Strada, che contiene tutti gli errori da non commettere e tutte le conseguenze nel caso in cui ci si cada.

Alcune regole sono ben note, come ad esempio quella che vieta di mettersi al volante dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. Altre, invece, sebbene meno note nei dettagli sono comunque di dominio pubblico: si pensi alle regole sui parcheggi, sui sorpassi o sulle velocità, ad esempio.

Altre norme, però, sono così specifiche che molti le ignorano e ce ne sono altre ancora, addirittura, che solo a leggerle sembra impossibile che esistano davvero. Oggi vi forniamo un esempio: riguarda il sistema antifurto dell’auto.

Attento all’antifurto, rischi la multa

Per il Codice della Strada, tutti i rumori assordanti, ingiustificati e prolungati rischiano di turbare la quiete pubblica e, per questo motivo, chi li produce va incontro a sanzioni se non li spegne. Un esempio è la musica dell’auto, spesso messa ad alto volume; un altro caso, però, è quello della sirena antifurto. Per quanto quest’ultimo rumore è molto utile poiché, se un ladro si avvicinasse all’auto, questa inizierebbe a suonare e quindi ad attirare l’attenzione di tutti, di fatto se il sistema della sirena è guasto o suona troppo spesso creando disagi alla popolazione il proprietario del mezzo rischia una sanzione.

A normare questa fattispecie è l’articolo 155 del Codice della Strada che, ai commi 1 e 3, specifica che quando si circola è necessario evitare rumori molesti causati dal modo di guidare, di sistemare il carico e di gestire altre problematiche simili.

A quanto ammonta la multa

Nel caso in cui si superino limiti, che per quanto riguarda la sirena dell’antifurto dell’auto sono di 3 minuti secondo l’articolo 350 del Codice della Strada, si rischia una multa che va da 42 a 173 euro.

Per quanto riguarda gli apparecchi di riproduzione sonora come la radio, invece, il limite è di 60 L/Aeg dB (A) a dieci centimetri dall’orecchio di chi guida, con finestrini e portiere chiusi e con il microfono rivolto verso chi guida.