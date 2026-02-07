Furto nel camerino di Marco Travaglio al Teatro D’Annunzio di Latina: spariti pc e tablet

Giovedì sera, al Teatro D’Annunzio di Latina, mentre Marco Travaglio era sul palco con “Cornuti e contenti”, qualcuno è entrato nel suo camerino e ha portato via due computer portatili e un tablet. Un colpo anomalo per tempi e modalità: pochi minuti, nessun segno di effrazione, un’area teoricamente riservata e accessibile solo passando da percorsi interni presidiati dal personale. A dare l’allarme è stato lo stesso direttore del Fatto Quotidiano al termine dello spettacolo, quando è rientrato nel camerino e ha trovato gli oggetti spariti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il colpo durante “Cornuti e contenti”: dispositivi spariti, portafoglio lasciato

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, mancherebbero il portatile personale del giornalista, quello della segreteria e un tablet custodito insieme ad altri effetti personali. Un dettaglio, questo, che pesa nella lettura investigativa: il portafoglio non sarebbe stato toccato, elemento che può indicare un’azione mirata sui dispositivi digitali più che un furto “a caso” di ciò che capitava. Travaglio ha formalizzato la denuncia in Questura e l’intervento della polizia è scattato subito dopo la scoperta dell’accaduto.

Accessi e percorsi interni: perché l’ipotesi dell’ingresso principale prende quota

Gli accertamenti iniziali hanno puntato l’attenzione sugli accessi. Dai primi riscontri, appare poco credibile un ingresso da varchi alternativi rispetto a quelli prossimi alla platea. Anche la pista del retro sarebbe considerata debole: il cortile interno su via Oreste Leonardi risulterebbe chiuso e protetto da sbarre, circostanza che renderebbe molto rischioso e visibile un passaggio da lì. Se non c’è stata forzatura e se la porta del camerino non era chiusa a chiave, la finestra temporale utile si restringe e l’autore potrebbe aver sfruttato un momento di disattenzione, oppure una conoscenza accurata della disposizione degli ambienti e delle abitudini di servizio nei minuti dello spettacolo.

Sopralluogo della polizia e indagini: nessuna effrazione e poche tracce “tecniche”

Sul posto sono intervenuti gli agenti, con un sopralluogo mirato a ricostruire movimenti e possibili vie d'uscita. L'assenza di segni di scasso, però, complica il lavoro: quando non si rompe nulla e non si forza nulla, diminuiscono gli elementi immediati su cui lavorare (impronte utili, frammenti, modalità di apertura). In questi casi diventano centrali l'elenco di chi era autorizzato a muoversi in quell'area, la verifica delle presenze, i passaggi dietro le quinte, gli orari e i punti in cui la sorveglianza potrebbe essere stata meno serrata per pochi istanti.

Il nodo delle telecamere: senza videosorveglianza la ricostruzione si fa più difficile

Un ulteriore ostacolo, riferito nelle ricostruzioni giornalistiche, riguarda la mancanza di telecamere di sorveglianza all'interno e nelle aree vicine al Palazzo della Cultura: un vuoto che riduce la possibilità di seguire con certezza ingressi, uscite e tempi del furto. Proprio perché il colpo sembra avvenuto "con facilità", l'assenza di immagini rischia di alimentare interpretazioni e sospetti, mentre gli investigatori sono costretti a poggiare soprattutto su testimonianze, incrocio di orari, riscontri sul personale impiegato e su eventuali contatti con gli ambienti del teatro.

Sicurezza nei teatri e tutela di artisti e addetti: la scia di domande che resta aperta

L’episodio riaccende un tema delicato per molte strutture culturali: la protezione di camerini e spazi di servizio durante eventi sold out, quando flussi e pressione organizzativa aumentano. Non è solo un problema di “valore” degli oggetti rubati, ma di dati, documenti, materiali di lavoro e, in generale, di serenità operativa per chi sale su quel palco. In un edificio che è oggetto di interventi e piani di riqualificazione nel tempo, il tema sicurezza può tornare nel dibattito pubblico locale con richieste di misure più rigorose, dalla chiusura obbligatoria dei camerini a protocolli più stringenti, fino a sistemi di controllo più moderni compatibili con un luogo destinato a cultura e spettacolo.

Le prossime mosse: dispositivi da rintracciare e verifiche su accessi e presenze

Nelle prossime ore l’attenzione potrebbe concentrarsi su tracciamenti e possibili tentativi di utilizzo dei dispositivi, oltre che sulle verifiche interne: chi ha avuto accesso alle quinte, chi ha transitato vicino ai camerini, chi poteva muoversi senza destare attenzione. Il fatto che il furto sia avvenuto mentre l’attenzione del pubblico era tutta sullo spettacolo suggerisce un’azione calcolata sui tempi. La denuncia in Questura e il sopralluogo sono il primo passo; il resto dipenderà dalla capacità di ricostruire con precisione quel corridoio di minuti in cui, al D’Annunzio, qualcuno ha potuto agire senza lasciare segni evidenti.