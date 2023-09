G20 India, Cina conferma: Xi non andrà a vertice Nuova Delhi

(Adnkronos) – Pechino conferma: Xi Jinping non andrà al G20 a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre prossimi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, dopo le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi, senza fornire le ragioni per cui il presidente salterà il vertice. Al suo posto in India ci sarà il premier cinese Li Qiang, ha reso noto la portavoce del ministero Mao Ning. Assente al summit anche il presidente russo Vladimir Putin, che manderà il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

