G7, Biden: “Libereremo il mondo dalle armi nucleari”

"Possano le storie di questo museo ricordare a tutti noi il nostro impegno per costruire un futuro in pace. Continuiamo a lavorare insieme verso il giorno in cui potremo finalmente e per sempre liberare il mondo dalle armi nucleari". E' quanto ha scritto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel libro degli ospiti del Museo della pace di Hiroshima. Lo ha annunciato il governo giapponese . Secondo quanto riferisce il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, Biden ''non vede l'ora di sedersi faccia a faccia'' con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sullivan ''è certo che il presidente Biden lo incontrerà'' a margine del summit. Zelensky, dopo il vertice della Lega Araba a Gedda, è atteso forse già oggi in Giappone. Biden incontrerà anche il suo omologo brasiliano Luiz Ignacio da Lula e il primo ministro indiano Narendra Modi per parlare della crisi in Ucraina e della questione ''sacrosanta'' della sovranità e della integrità territoriale.

