Gaeta Capitale italiana del mare, arriva l’appoggio di Latina: Celentano firma l’adesione al dossier 2026

Un asse istituzionale si rafforza lungo la costa pontina: il sindaco di Latina Matilde Celentano ha formalizzato, con una lettera inviata al collega di Gaeta Cristian Leccese, l’adesione del Comune capoluogo al dossier “Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’Essere”, presentato per il titolo di “Capitale italiana del mare” 2026, iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio.

Un gesto che vale come presa di posizione politica e come scelta di campo: sostenere Gaeta significa, per Latina, legare la promozione del mare a una visione territoriale più ampia, che coinvolge costa, economia blu, cultura e sostenibilità.

Nella missiva indirizzata a Leccese, Celentano richiama l’identità marittima della provincia: Latina è capoluogo di un territorio affacciato sul Tirreno, con nove Comuni rivieraschi e due isole. Il mare, nella lettura dell’amministrazione, non è solo paesaggio, ma patrimonio culturale e valoriale condiviso. Da qui l’adesione al percorso avviato da Gaeta, che nel dossier richiama anche riferimenti simbolici e storici, dal mito di Ulisse alla centralità del Golfo di Gaeta, fino alla dimensione educativa della tutela ambientale.

Capitale italiana del mare, bandiere Blu e promozione: la costa pontina come leva turistica e ambientale

Nel messaggio di sostegno, il sindaco di Latina sottolinea anche un punto concreto: la crescita dell'attrattività costiera passa da qualità delle acque, servizi, accessibilità e cultura della sostenibilità. In questo quadro rientra il riferimento alle bandiere Blu della FEE, che negli ultimi anni hanno acceso i riflettori su diversi tratti del litorale pontino. L'adesione di Latina, dunque, non si limita a un atto formale: punta a rafforzare un racconto unitario del mare come risorsa economica e sociale, in grado di generare ricadute su turismo, sport, formazione e filiere locali, dalla pesca alla ristorazione, fino all'accoglienza.

Capitale italiana del mare, sinergia istituzionale e Centenario: il legame con Latina 2032

Celentano lega la candidatura di Gaeta anche alle linee strategiche dell’amministrazione di Latina lungo il percorso che conduce al Centenario della città, in raccordo con la Fondazione Latina 2032. Il riferimento dà misura di un obiettivo più ampio: utilizzare iniziative nazionali come acceleratori di progettualità, capaci di mettere in rete enti, competenze e investimenti, valorizzando identità locali senza chiuderle in confini amministrativi.

In questa prospettiva, la collaborazione con Gaeta viene presentata come coerente con un cammino di sviluppo che guarda a infrastrutture, rigenerazione, offerta culturale e posizionamento turistico.

Capitale italiana del mare, cosa prevede la selezione 2026 e perché contano le alleanze territoriali

Il titolo di “Capitale italiana del mare” è assegnato attraverso una procedura nazionale rivolta ai Comuni costieri, con la richiesta di un piano annuale di iniziative e interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio marittimo, con criteri che premiano anche capacità di collaborazione istituzionale e ricadute misurabili sul territorio.

È qui che l’adesione di Latina assume un peso specifico: rafforza la dimensione sovracomunale della candidatura e presenta Gaeta non come progetto isolato, ma come capofila di un’area che vuole parlare con voce unica sul mare, sulla sostenibilità e sulla crescita economica legata alle coste. Celentano lo scrive in modo esplicito: la condivisione di un percorso che unisca interessi culturali, ambientali, sociali e di sviluppo aumenta le possibilità di successo.

Capitale italiana del mare, le reazioni attese e il messaggio politico del sostegno di Latina

Il sostegno del capoluogo pontino si inserisce in una fase in cui Gaeta sta costruendo una rete di adesioni e partnership, utile a dare spessore al dossier e a raccontare una candidatura capace di coinvolgere istituzioni, territori e realtà produttive. La scelta di Latina manda un segnale anche verso l’interno: il mare diventa un tema identitario per l’intera provincia e un campo d’azione amministrativa, non un confine geografico.

Ora l’attenzione si sposta sui prossimi passaggi del percorso: la capacità di trasformare le dichiarazioni in proposte operative, eventi, iniziative educative e progetti di valorizzazione, così da presentare un profilo solido e convincente davanti alla valutazione nazionale.