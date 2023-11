Gaza, oggi vertice arabo-islamico a Riad. Iran accusa gli Usa: “Impediscono cessate il fuoco”

(Adnkronos) – E' un vertice arabo-islamico congiunto quello che si terrà oggi a Riad, con l'obiettivo di chiedere con una sola voce la fine dei raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri saudita, che ha voluto spiegare così la decisione di tenere un solo vertice invece di uno dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oci) e della Lega Araba. La Lega Araba, ha detto il suo vice Segretario generale Hossam Zaki, mira a dimostrare ''come gli arabi si muoveranno sulla scena internazionale per fermare l'aggressione, sostenere la Palestina e il suo popolo, condannare l'occupazione israeliana e ritenerla responsabile dei suoi crimini''. L'appello è per la ''fine immediata dell'aggressione israeliana contro i palestinesi e la fornitura di ogni forma di sostegno alla Palestina e al suo popolo''. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha intanto accusato gli Stati Uniti di ''impedire il cessate il fuoco'' nella guerra tra Hamas e Israele e di ''fornire carburante per la guerra''. Recandosi al vertice arabo-islamico a Riad, Raisi ha aggiunto che ''non è più il momento di parlare, è quello di agire''. Il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah terrà quindi oggi un nuovo discorso pubblico, il secondo dall'inizio della guerra lo scorso 7 ottobre, alle 14 ora italiana. Nel suo primo discorso Nasrallah aveva annunciato che ''tutti gli scenari sono aperti'' rispetto al conflitto in corso e ''ciò che accadrà sul fronte libanese dipende solo da quello che accade a Gaza''. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

