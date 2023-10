Gaza, ospedale colpito: centinaia di morti – Video

(Adnkronos) – L'ospedale battista al-Ahli Arabi di Gaza in fiamme dopo un raid che ha provocato almeno 500 morti. Le autorità di Gaza accusano Israele per il massacro. I vertici militari israeliani replicano preannunciando ''verifiche'' ma non escludono che l'azione sia attribuibile a Hamas. I profili Telegram e social vicini all'organizzazione diffondono le immagini dell'edificio in fiamme. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata