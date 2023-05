Gaza, razzo contro Israele: rotta la tregua

(Adnkronos) – E' stata rotta la fragile tregua tra Israele e la Jihad Islamica mediata dall'Egitto. L'esercito dello Stato ebraico ha dato notizia, infatti, del lancio di un razzo dalla Striscia di Gaza contro Israele. Il razzo è caduto in un'area disabitata. L'esercito israeliano ha eseguito raid contro due punti di osservazione di Hamas nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di un razzo dall'enclave palestinese, come riportano i media israeliani. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, oggi ha esaltato i risultati dell'operazione 'Scudo e Freccia" condotta dall'esercito e dallo Shin Bet nella Striscia, affermando che sono state rispettate le sue direttive di sorprendere "i nemici di Israele". "La performance è stata davvero perfetta. Abbiamo eliminato tutti i vertici della Jihad Islamica a Gaza, distrutto 17 suoi centri di comando, eliminato decine di terroristi, colpito depositi di razzi", ha detto Netanyahu durante una riunione di gabinetto a Gerusalemme, nei suoi primi commenti pubblici dopo il cessate il fuoco entrato in vigore la notte scorsa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

