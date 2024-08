Gelato confezionato, dal Ministero della Salute una circolare improvvisa: ‘Toglietelo subito dal congelatore’ | Conseguenze terrificanti

Sapevi che un particolare gelato confezionato italiano può fare male? Ecco il comunicato del Ministero della Salute.

La circolare statale sta mandando in tilt i consumatori e anche i gestori dei punti vendita della grande distribuzione e dei supermercati. Ecco che cosa è stato suggerito nei giorni scorsi a proposito del gelato confezionato: non lo mangerai mai più.

Nemmeno i golosi potranno ignorare il richiamo del Ministero della Salute. Si rischiano guai seri. Scopriamo che cosa è successo.

Il gelato confezionato più consumato del momento è stato ritirato a seguito di alcune segnalazioni. Vediamo quali sono le confezioni a cui fare attenzione.

Gelato confezionato, la circolare del Ministero della Salute

Non è la prima volta che il Mistero della Salute italiano provvede a ritirare dal mercato alcuni prodotti alimentari. Nonostante i controlli siano stringenti e nonostante in Italia ci siano origini regole e alti standard qualitativi, può accadere che una referenza, regolarmente immessa sul mercato, venga poi prontamente richiamata, a seguito di accertamenti e ulteriori verifiche.

Questo è il caso di un famosissimo gelato confezionato, una novità introdotta nel mercato alimentare dolciario italiano. Si tratta di un dolce fresco e gustoso che sta andando a ruba ma che, a quanto pare, potrebbe essere pericoloso. Scopriamo di quale gelato confezionato italiano si tratta e qual è stato il motivo del richiamo.

Il prodotto a marchio Ferrero ritirato dal mercato

Come si legge nella circolare del Ministero della Salute, a essere ritirato dal mercato è il gelato Nutella a marchio Ferrero. Si tratta di Nutella Ice cream pot. A quanto pare, il lotto di prodotti con scadenza 5 settembre 202, contraddistinto dal numero L074E32B00 ha un problema nell’etichetta, che è stata ufficialmente dichiarata non conforme. Sulla confezione manca la lista degli ingredienti in italiano.

Dunque il prodotto non presenta problemi qualitativi e non è stato contaminato da batteri, come spesso avviene per i prodotti ritirati dallo Stato. Questa particolare circostanza, che a qualcuno può sembrare di poco conto, ha comportato il richiamo del lotto in questione, perché i consumatori con eventuali allergie agli ingredienti contenuti nel gelato Nutella Ferrero potrebbero consumarlo senza conoscere gli allergeni e avere reazioni, con picchi di istamina dalle conseguenze anche gravi. I prodotti richiamati per etichetta errata sono stati distribuiti prevalentemente nella regione Campania. Chi lo avesse acquistato e volesse leggere la lista completa degli ingredienti, scritta in lingua italiana, può contattare il numero verde Ferrero 800909690 o consultare il sito ufficiale dell’azienda piemontese.