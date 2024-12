Gelo a La Volta Buona: “Sorridi se no non si vede” | La Balivo imbarazzata ci mette una pezza, pubblico imbufalito

Una delle ultime puntate de La volta buona ha regalato un momento a dir poco imbarazzante. Caterina Balivo era a dir poco sconvolta

‘La volta buona‘ continua ad attirare l’attenzione e l’interesse dei telespettatori. E soprattutto rappresenta una fonte inesauribile di notizie e spunti di discussione, spesso anche polemici, che alimentano le riviste e i siti che si occupano quotidianamente di gossip.

Sta di fatto che il talk show condotto da Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai Uno ha fatto parlare di sé ancora una volta. Stavolta il ‘casus belli’ è una una battuta non proprio felice pronunciata da uno degli ospiti presenti in studio.

Il ‘fattaccio’ è andato in onda in una delle ultime puntate in un pomeriggio in cui, almeno in teoria, avrebbe dovuto filare tutto liscio. Invece si è consumato il patatrac, una clamorosa uscita a vuoto che ha lasciato di sasso la stessa conduttrice napoletana.

La Balivo del resto non avrebbe mai immaginato di dover ascoltare in diretta un’espressione del genere e per questo motivo nulla ha potuto fare per impedire che fosse pronunciata davanti alle telecamere.

La volta buona, un autentico disastro in diretta: sono tutti sconvolti

Nel corso di questa famigerata puntata che sarà ricordata a lungo si è parlato a lungo di un’autentica leggenda del mondo dello spettacolo come Raffaella Carrà. Per ricordare la figura della showgirl romagnola Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto chi ha avuto modo di lavorare con lei.

Uno di questi è Massimiliano Varrese, ballerino e attore che nel corso della sua carriera ha avuto l’occasione di lavorare insieme alla Carrà nel periodo di ‘Carramba che fortuna’. In questa circostanza la Balivo ha anche parlato dei cosiddetti ‘Carramba boys‘ con i diretti interessati, i quali hanno ovviamente raccontato la propria esperienza a fianco della Raffaella nazionale.

La volta buona, l’ha detto sul serio: battuta inaccettabile

Ad un certo punto proprio Massimiliano Varrese se n’è uscito con una battuta che ha fatto calare il gelo all’interno dello studio televisivo. Prima si è rivolto al suo ex collega ai tempi di ‘Carramba che fortuna’, Billo, chiedendogli di sorridere.

“Billo sorridi”, ha detto sorridendo Varrese. La Balivo è intervenuta sostenendo come il sorriso in realtà non gli mancasse ed è stato proprio in quel momento che Varrese ha spiazzato tutti: “Se non sorride Billo non si vede“. Per la cronaca l’ex ‘Carramba boy‘ in questione è di colore.