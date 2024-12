Gemma mi spiace ma mi hai stufato | A UeD arriva la svolta prima di Natale: la dama l’ha fatta veramente grossa

Doccia gelata per Gemma Galgani - Instagram - Ilquotidianodellazio.it

Prende una piega inattesa questa edizione di Uomini e Donne. La storica dama del trono Over del dating show incassa un’autentica batosta

Un altro colpo di scena fa impazzire il pubblico e i telespettatori di ‘Uomini e Donne‘. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi riesce ancora una volta ad innescare una raffica di polemiche.

Quanto è accaduto in una delle ultime puntate è senza dubbio destinato a lasciare il segno anche in vista del prosieguo della stagione. A finire sotto la lente d’ingrandimento del gossip legato alla trasmissione è ancora una volta Gemma Galgani.

La storica dama del trono over è stata investita da una vera e propria doccia fredda, una stilettata che arrivati a questo punto della stagione forse non si aspettava proprio. Una pessima sorpresa è stata confezionata per Gemma che ha dovuto ingoiare l’amaro boccone.

Tutto è nato dalla grande novità di cui Maria De Filippi ha informato da subito il parterre e gli stessi spettatori. Una notizia che ha suscitato grande sorpresa da parte di tutti, Gemma Galgani compresa.

Gemma Galgani, questa non se l’aspettava proprio: è successo tutto in studio

La conduttrice milanese ha rivelato che Fabio Cannone, cavaliere con cui Gemma ha avuto una liaison, è uscito in questi giorni con un’altra dama, Eleonora Roma. La quale si è affrettata a rivelare a tutto il parterre e allo studio in generale come tra i due il feeling sia stato quasi immediato.

Fabio ha di rimando confermato le parole della dama, infliggendo indirettamente a Gemma Galgani un’ulteriore stilettata. “Abbiamo mangiato insieme, ci siamo divertiti…Abbiamo passato delle belle ore…Abbiamo parlato tanto“.

Gemma Galgani scura in volto, per lei è molto difficile da accettare

Non è finita qui però. In un secondo momento la dama ha confessato che Fabio nel corso del loro incontro ha parlato parecchio proprio di Gemma Galgani, non nascondendo affatto di esserci rimasto decisamente male per l’esito della loro storia.

“Fabio mi ha parlato tanto di Gemma, mi ha detto che c’è rimasto male”. Ciò detto Eleonora si è infine rivolta alla stessa dama criticandola per aver commesso l’errore di interrompere la relazione con Fabio: “Secondo me ha sbagliato lei a interrompere questa cosa perché lui era veramente preso“. Appuntamento alle prossime puntate dove ne vedremo delle belle soprattutto per il post feste natalizie.