Gemma soffiamo insieme le candeline | La dama piemontese beccata proprio qui con la STAR di UeD, ecco di chi si tratta

La storica dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è stata vista in compagnia di un altro celebre personaggio del dating show

È da anni uno dei personaggi più noti e discussi di Uomini e Donne. I furibondi litigi tra lei e Tina Cipollari hanno quasi fatto la storia del celebre dating show ideato e condotto da Maria De Filippi e in onda tutti i giorni su Canale 5.

Lei è Gemma Galgani, l’ormai leggendaria dama del Trono over che nel corso degli anni ha intrecciato diverse relazioni, tra cui quella più sentita e importante con Giorgio Manetti. L’amore tra i due è stato travolgente e fatto di molti alti e bassi.

La Galgani è originaria di Torino, dove è nata nel 1950 e proprio qualche giorno fa ha festeggiato i suoi primi 75 anni. Un traguardo importante per una delle dame più amate dello storico programma delle reti Mediaset.

In questo momento Gemma è single, anche se di tanto in tanto filtrano indiscrezioni in merito a qualche presunto flirt. Le riviste di cronaca rosa e i portali di gossip non perdono occasione per fotografarla in compagnia di amici e conoscenti.

Gemma Galgani, stavolta è tutto vero: gli scatti parlano chiaro

Tornando alla festa per il suo settantacinquesimo compleanno, la bionda dama di Uomini e Donne non ha mancato di organizzare una serata evento in compagnia di alcuni amici. Un momento di allegria e convivialità condiviso con una persona insospettabile.

Nessuno era a conoscenza del fatto che Gemma Galgani intrattenesse una profonda e sincera amicizia con un’altra sua illustre collega, vale a dire una tronista che ha lasciato un segno importante nelle vicende dello storico dating show.

Gemma Galgani, ecco con chi ha festeggiato gli anni: fan spiazzati

Stiamo facendo riferimento a Ida Platano, avvistata insieme a Gemma nel locale in cui è andata in scena la festa. Nessuno era a conoscenza di questo rapporto di amicizia così importante tre le due troniste.

Nonostante la consistente differenza di età – Ida è molto più giovane di Gemma -, tra le due protagoniste storiche di Uomini e Donne si è instaurato un legame molto più forte di quanto si potesse immaginare. A questo punto appare evidente come nessuna delle due stia smaniando alla ricerca di un partner. Una bella e sincera amicizia è molto meglio di un amore fasullo.