Genazzano, Papa Leone XIV: visita improvvisa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio

Sabato 10 maggio 2025, Papa Leone XIV ha sorpreso la comunità cattolica con una visita improvvisa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio, a Genazzano, comune alle porte di Roma. Una giornata che sta segnando un momento particolarmente significativo del suo pontificato, un incontro che è riuscito a intrecciare profondamente la spiritualità, la storia e l’umiltà di un Papa che si è voluto immergere nel silenzio della preghiera, in un luogo che già da secoli accoglie i fedeli con la sua aura di sacralità.

Un Papa “umile servitore” di fronte ai suoi cardinali

La mattina è iniziata con un incontro di due ore, che si è svolto in Vaticano, tra Papa Leone XIV e il Collegio Cardinalizio. Un incontro ufficiale, certo, ma anche un momento di riflessione intima e personale. Il Papa, con la sua consueta sobrietà, ha ribadito il suo impegno a essere “un umile servitore” del popolo di Dio. Una frase che non è apparsa come una dichiarazione di stile, ma come il riflesso di una vita vissuta nel segno della semplicità e della dedizione al servizio degli altri, principi che da sempre hanno contraddistinto la spiritualità agostiniana di cui Papa Leone XIV è uno degli ultimi esponenti più sinceri.

L’umiltà, che per lui non è mai stata un mero slogan, ma un’autentica forma di vita, ha dominato anche le parole che ha pronunciato durante l’incontro con i cardinali. Non un Papa che cerca il potere o la visibilità, ma una figura che si sente chiamata a guidare la Chiesa con lo spirito di un pastore che cammina tra le sue pecore.

Il viaggio a Genazzano: un segno di devozione personale

Nel pomeriggio, dopo la riunione con i cardinali, Papa Leone XIV si è diretto in un viaggio che ha sorpreso molti. Senza preavviso, ha deciso di recarsi al Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, un luogo che ha da sempre rappresentato per lui una fonte di grande devozione. La sua visita, apparentemente privata, ha il sapore di un gesto che esprime la sua intima relazione con la figura della Madre del Buon Consiglio, un culto che affonda le radici nella tradizione della Chiesa e che da sempre ha unito la comunità dei fedeli in preghiera.

Il Santuario è un luogo di grande venerazione, famoso per l’immagine miracolosa della Madonna che, secondo la tradizione, è giunta nel paese nel 1467, portata da un viaggio prodigioso che ha legato la Madonna alla comunità agostiniana e alla Chiesa universale. Papa Leone XIV, che nella sua vita ha nutrito un forte legame con gli agostiniani, ha voluto rendere omaggio alla Madonna del Buon Consiglio proprio il giorno che precede la sua celebrazione liturgica, come segno di riconoscenza per la guida e la protezione che la Madre di Dio offre ai suoi figli.

L’arrivo a Genazzano: l’accoglienza della comunità

L'arrivo di Papa Leone XIV a Genazzano è stato accolto con entusiasmo dalla comunità locale, che ricorda con grande affetto e partecipazione la visita che l'allora cardinale Robert Francis Prevost fece lo scorso anno al Santuario della Madonna del Buon Consiglio (le foto interne dell'articolo risalgono a quella visita). Il vescovo della diocesi, il sindaco e una piccola banda musicale hanno dato il benvenuto al Pontefice, un momento che ha quasi ricordato un'altra epoca, quando il Papa, in visita ai luoghi sacri, veniva accolto dalla gente comune come una figura di grande importanza spirituale e di riferimento morale.

Non c’erano cerimonie grandiose, né ostentazioni: solo il calore umano e la riconoscenza di una piccola comunità che sa bene cosa significa avere un Papa che non ha mai smesso di mettersi al servizio del popolo, rimanendo sempre vicino alla gente, anche nei momenti di solitudine e di riflessione.

Il Papa, con il suo abito semplice e il passo meditativo, si è diretto al santuario, dove si è fermato in preghiera davanti all’immagine miracolosa della Madonna, in un atto che ha commosso i fedeli presenti, molti dei quali hanno assistito al momento in silenzio, sentendo che quella non era solo una visita papale, ma un momento di profonda connessione spirituale.

Il 18 maggio la Messa di inizio pontificato

Il 18 maggio prossimo si terrà la Messa di inizio pontificato, un altro momento significativo che segnerà l’inizio di un cammino che, seppur giovane, si preannuncia già denso di significato spirituale. L’approccio personale di Leone XIV, devoto alla preghiera e alla meditazione, lascerà certamente un segno nella storia recente della Chiesa, un segno che non passerà inosservato, perché non è solo nella parola del Papa che risiede la sua autorità, ma nella sua vita, che appare come un modello di fede viva e autentica.

Questo Papa, che già da cardinale ha sempre vissuto in modo discreto, ma fortemente impegnato nella cura delle anime, continuerà a camminare sulla via della semplicità, lasciando che le sue azioni parlino più delle sue parole.

Le foto dell’articolo dalla pagina Fb dell’Amministrazione Comunale di Genazzano, che ringraziamo.

