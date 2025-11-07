Genazzano: travolto e ucciso 54enne, preso pirata della strada grazie ai testimoni

Nel comune di Genazzano, in provincia di Roma, un uomo di 60 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver investito e ucciso un pedone per poi darsi alla fuga. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L'incidente è avvenuto lungo la Strada Regionale 155 (La SR 155 è una strada regionale che attraversa la Ciociaria, collegando Frosinone a San Cesareo), nei pressi dei Monti Prenestini.

Chi era la vittima

Siamak Khalili, un interprete iraniano di 54 anni, è stato identificato come la vittima del tragico incidente. Conosciuto nella comunità per il suo impegno professionale e umano, Khalili si trovava nel luogo dell’impatto al chilometro 56 della regionale quando è stato travolto. Il suo lavoro di interprete l’aveva portato spesso a interfacciarsi con diverse culture, guadagnandosi stima e affetto da chi aveva avuto modo di conoscerlo.

Dinamica dell’incidente

L'incidente si è verificato venerdì mattina in una zona poco trafficata ma comunque pericolosa a causa delle ridotte vie di fuga per i pedoni. Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, sembra che il conducente del veicolo abbia perso il controllo o non si sia accorto della presenza del pedone sulla carreggiata. Dopo l'impatto fatale, invece di prestare soccorso, ha preferito scappare a tutta velocità.

I testimoni dell’investimento

Essenziale per rintracciare il colpevole è stata la prontezza dei testimoni presenti al momento dell’incidente. Alcuni automobilisti che transitavano lungo la stessa strada hanno fornito dettagli cruciali sul veicolo in fuga: modello, colore e una parte della targa. Grazie alle loro descrizioni precise e tempestive, i carabinieri sono riusciti a identificare rapidamente l’autore del gesto.

Omicidio stradale e omissione di soccorso