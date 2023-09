Genoa-Roma, Mourinho e il messaggio ai tifosi: “Fa male al cuore”

(Adnkronos) –

Dopo il pesante ko per 4-1 della Roma con il Genoa è il momento dell'analisi. Il tecnico giallorosso José Mourinho in un'intervista pubblicata questa mattina dal club sui propri canali social spiega che deve "analizzare con i calciatori, devo arrivare a Trigoria invece di dormire devo mettere su la partita e analizzare ogni dettaglio, se non possiamo lavorare sul campo. Io sono così dopo questo tipo di partite non piace entrare nello spogliatoio e dire cose giuste o sbagliate". E' stata fissata per le 15.30 la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di domenica sera contro il Frosinone. "Abbiamo perso una palla bassa, incredibile che fanno il primo gol. Il cambio di Bryan non ci ha aiutato per il centrocampo. Era rischioso tenere mancini con il giallo conoscendo il tipo di arbitro. Una sconfitta che pesa, il mio messaggio ai tifosi è semplice. Mi conoscono da più di due anni, sanno cosa significano per me, fa male al cuore, io lo stesso di Budapest e Tirana. Tutti insieme cerchiamo di cambiare e tornare a vincere. Quando si guarda la classifica è brutto, dobbiamo migliorare per vincere più partite", ha aggiunto Mou.

