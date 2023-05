Genova, camion investe due pedoni: morta una donna

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono stati investiti da un autoarticolato in via Cornigliano, a Genova, mentre attraversavano la strada. La donna, 50 anni, è morta mentre l'uomo, un 60enne, è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute sei pattuglie della polizia locale che stanno svolgendo i rilievi e il 118. La strada è stata chiusa al traffico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

