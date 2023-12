Gerard Depardieu rischia di perdere la Legion d’Onore, onorificenza rimessa “a disposizione”

(Adnkronos) – Si va verso una "procedura disciplinare'' in Francia che potrebbe portare al ritiro della Legione d'Onore a Gerard Depardieu. Lo riporta le Figaro. Secondo il quotidiano francese, i legali dell'attore hanno fatto sapere che Depardieu "avrebbe messo la prestigiosa onorificenza a disposizione del ministro della Cultura". Nello stesso tempo, gli avvocati "hanno denunciato ancora una volta la violazione della presunzione di innocenza dell'uomo che è oggetto di due denunce in Francia per stupro e violenza sessuale ma non è stato ancora processato". Intanto anche il Comune belga di Etaimpuis ha tolto la cittadinanza onorario all'attore dopo lo scandalo per presunti abusi sessuali. La cittadinanza gli era stata attribuita nel 2013, quando l'attore risiedeva lì. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

