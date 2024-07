Gerry Scotti, ‘furto’ in casa del re della tv: “Io so chi è stato” | Bottino pazzesco

Gerry Scotti nelle scorse ore è stato vittima di un gesto inaspettato. Ecco che cosa è successo al noto volto della tv italiana.

Quello che è accaduto ha dell’incredibile: a Gerry Scotti è stato sottratto un prezioso bottino.

Il conduttore di Canale 5 ha appena parlato dell’episodio sui canali social. Scopriamo le sue parole.

Sembrerebbe essersi trattato di un furto e a quanto pare il presentatore di Mediaset sembra anche essere riuscito a individuare il responsabile.

Gerry Scotti, l’inaspettato gesto scoperto dal conduttore

Gerry Scotti è una delle colonne portanti dell’emittente tv privata italiana e da anni, con la sua verve il suo talento e l’incredibile simpatia intrattiene migliaia di telespettatori. Il suo è un personaggio apprezzato e amatissimo, che riesce a entrare in punta di piedi nelle case di tutta Italia, da decenni ormai.

Qualcuno sembra essere entrato a casa sua stavolta. Sui canali social infatti è apparso un filmato in cui il famoso conduttore di Canale 5 ha confessato di essere vittima di un furto. Il responsabile di questo gesto inaspettato sarebbe un volto noto della televisione e avrebbe sottratto un bottino prezioso. Si tratta di qualcosa di molto particolare, ma scopriamo che cosa è successo al conduttore nelle scorse ore.

Al via le indagini per risalire al responsabile del “furto”

Gerry Scotti, nel filmato condiviso online nelle scorse ore, ha confidato a Giovanni Muciaccia dell’episodio criminoso e della sparizione della refurtiva. L’attore lo ha fatto ragionare e insieme hanno formulato un’ipotesi, facendo il primo possibile nome del presunto responsabile della vicenda. Il nome che hanno tirato fuori è quello di Fabio Rovazzi. A quel punto Gerry Scotti, visibilmente indignato, pare essersi fiondato a casa dello Youtuber per chiedere spiegazioni. Non si è trattato però di un furto di un oggetto di valore personale sottratto dall’abitazione del conduttore di canale 5. A essere sparita è la Coppa del nonno, o meglio l’ultimo dei gelati coppa del nonno di Gerry Scotti.

Dalla dispensa del volto di Canale 5 è stato portato via l’ultimo dei suoi gelati preferiti, e ora lui è sulle tracce del ladro per individuare il malvivente. In altre parole, non è stato un atto criminoso vero e proprio ma una messa in scena. Il motivo è una campagna pubblicitaria, veicolata su Instagram e Youtube e firmata dall’azienda dolciaria Nestlé. L’operazione di marketing ha come testimonial proprio Gerry Scotti. La web series continuerà sui canali ufficiali di Coppa del nonno fino a quando non si scoprirà chi è stato.