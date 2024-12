Gerry, siamo spiacenti ti rimandiamo al prossimo anno | Scotti lo ha saputo via mail, il suo NUOVO programma non vede la luce

Cattive notizie all’orizzonte per Gerry Scotti: ecco che cosa è appena successo al noto conduttore di Mediaset.

Dopo una lunga carriera è arrivata la news che toglierà il sorriso a tutti i suoi fan.

Il presentatore, amatissimo dal pubblico che segue i contenuti delle reti Mediaset, per adesso dovrà salutare i telespettatori.

L’annuncio sul noto volto del piccolo schermo italiano è di poche ore fa, scopriamo di che cosa si tratta.

I sostenitori e i seguaci di Gerry Scotti sono andati su tutte le furie dopo essere venuti a conoscenza della novità che riguarda proprio il loro beniamino,

Gerry Scotti, la notizia che non farà piacere ai fan del noto conduttore

Gerry Scotti è senza dubbio uno volti del mondo dello spettacolo nostrano più amati in assoluto. A dimostrarlo non è solo la sua longeva carriera, che lo vede protagonista del piccolo schermo da decenni, ma è anche la riconferma della fiducia che ogni anno da tempo immemore i vertici di Mediaset mostrano verso di lui, mettendolo al timone dei programmi più seguiti del palinsesto.

Tuttavia ora i fan del conduttore così acclamato e ammirato resteranno delusi: quello che è appena successo ha dell’incredibile. Nei giorni scorsi è arrivata una notizia inaspettata, diffusa prima dagli esperti di trasmissioni del piccolo schermo italiano e confermata da Gerry Scotti in persona nel corso di un programma tv in onda su Rete4. È tutto vero, scopriamo di che cosa si tratta.

Lo stop inaspettato al programma più amato

Come si può leggere sul blog Tv Italiana, Mediaset ha deciso di far slittare il programma cult di Gerry Scotti alla prossima stagione televisiva. Nel corso di una delle ultime puntate di Fuori dal Coro, come confermato dagli esperti di tv di www.lanostratv.it Mario Giordano ha affermato che Gerry Scotti tornerà al timone della trasmissione nel 2025: “Dovrebbe tornare con una formula tutta nuova”.

Il contenuto in questione è Chi vuole essere milionario, tornato in onda lo scorso agosto. Si tratta di un programma ormai storico, di enorme successo che continua a riscuotere grandi successi e a ottenere un ampio consenso di pubblico e share da record. Tuttavia per un po’ bisognerà portare pazienza e fare a meno dell’iconico quiz game. Intanto però i fan del presentatore potranno consolarsi grazie a La ruota della fortuna, eredità del compianto Mike Bongiorno. Inoltre Gerry sarà al timone di Io Canto Senior, Lo Show dei Record e anche di Tu sì que vales.