Gerusalemme si trova nel Lazio e sui libri di geografia tutto tace | A pochi passi dalla Capitale si nasconde il tesoro VERDE della regione

Questo posto è destinato a diventare la nuova Gerusalemme: ecco perché attrae così tanto i turisti, e non solo.

Organizza una gita nella Gerusalemme italiana e preparati a restare senza parole per i suoi scorci mozzafiato.

Concediti il piacere di visitare un posto speciale, immerso nel cuore della Tuscia. Ti sembrerà di essere volato fino in Israele.

Qui scoprirai tutta la bellezza suggestiva di un luogo mistico, a metà tra sacro e profano. Ha molto in comune con la città Santa.

Scopri dov’è la Gerusalemme del Lazio e come fare ad arrivarci, preparati a restare senza parole.

Gerusalemme italiana, il bellissimo Comune immerso nel cuore della Tuscia

Nel cuore della Tuscia c’è una cittadina che affascina tutti coloro che la visitano. La storia del meraviglioso borgo di cui parliamo è legata in maniera indissolubile a quella del suo splendido Duomo. Si tratta di un’antica basilica che risale al X secolo ed è avvolta di mistero.

La Gerusalemme italiana, nota come la Gerusalemme verde merita una visita anche per le diverse attrazione di interesse artistico e culturale. Tra queste spiccano il Museo del Fiore, il Museo della Città, la Pinacoteca e la Biblioteca Comunale. Accanto a questi aspetti, l’identità della cittadina laziale di cui parliamo è fatta anche di folklore e di tradizioni millenarie. Qui si respira un’aria sacra e secondo i cittadini che abitano qui non ha nulla da invidiare al fascino della Città Santa. La differenza con la capitale dell’Israele è che si trova a pochi km da Roma. Scopri come raggiungerla e che cosa la rende tanto apprezzata.

Dove si trova la speciale cittadina laziale e perché viene chiamata così

Come abbiamo appena anticipato la cittadina laziale è nota anche come Gerusalemme verde ed è piena di testimonianze artistiche delle civiltà antiche tra cui la Torre Julia De Jacopo, che rappresenta la porta di ingresso originale della città. La ragione per cui viene definita con il nome che identifica la città d’Israele è che nella sua cattedrale è presente una cripta che ricorda il Santo Sepolcro della città santa. La cattedrale prende appunto il nome di Basilica del Santo Sepolcro. Pare che in questo luogo siano addirittura conservate alcune pietre bagnate con il sangue di Cristo. Tali reperti sono stati portati qui dai crociati.

La città in questione porta il nome di Acquapendente e la ragione legata al nome è la presenza di cascate naturali che confluiscono nel fiume Paglia. Acquapendente si trova in provincia di Viterbo, a circa due ore d’auto da Roma, le due città infatti distano 145 km l’una dall’altra.